Highway to Health: Gesundheitstipps und Fitness-Routen direkt in Ihren Posteingang

Der Newsletter „Highway to Health“ mit Nuno Alves bringt Ihnen die spannendsten Studien, Expertentipps und persönliche Einblicke in das Thema Gesundheit und Fitness. Lernen Sie, Ihren Körper besser kennenzulernen und Routinen zu optimieren, um ein langes und beschwerdefreies Leben zu führen.

Gesundheit und Fitness einfach in den Alltag integrieren! Der Newsletter „Highway to Health“ möchte Sie dabei unterstützen. Jede Woche wählt Nuno Alves für Sie die spannendsten Studien aus und fasst sie verständlich zusammen. Dazu gibt es Experten tipps, wissenschaftlich fundierte Antworten auf Fragen rund um Fitness, Gesundheit und Ernährung. Außerdem gibt Nuno Einblicke in sein persönliches Fitness- und Gesundheitsroutinen.

Noch immer steht in unserem Gesundheitssystem das Management von Krankheiten im Vordergrund. Menschen suchen erst Hilfe, wenn sie bereits leiden. Doch immer mehr Forscher und Gesundheitsbewusste denken um. Ihr Ziel: ein möglichst langes, beschwerdefreies Leben. In den USA sind solche Themen längst im Mainstream angekommen. Experten erreichen Millionen Menschen über Podcasts, Social Media und TV-Shows. Gesundheit und Fitness sind zum Lifestyle geworden – und genau hier setzt „Highway to Health“ an. Und der BOOK family von BILD vereint er seine Leidenschaft mit seinem Wissen und journalistischer Erfahrung. Bewegung und eine ausgewogene Ernährung gehören zu seiner täglichen Routine. Daraus entstand die Idee für „Highway to Health“. Der Newsletter vermittelt kompaktes und auch viel anwendbares Wissen und gibt wertvolle Impulse, um den eigenen Körper besser zu verstehen und Routinen zu optimieren. Nuno Alves bringt es auf den Punkt: Gesundheit und Fitness sind eine Reise. Nuno Alves möchte Sie gerne mitnehmen – starten Sie noch heute





