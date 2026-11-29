Hilary Swank erwartet mit 52 Jahren ihr drittes Kind. Zum US-Feiertag Thanksgiving teilt die Schauspielerin einen seltenen Familienmoment auf Instagram.

Hilary Swank erwartet mit 52 Jahren ihr drittes Kind. Zum US-Feiertag Thanksgiving teilt die Schauspielerin einen seltenen Familienmoment auf Instagram. Hilary Swank gibt privaten Familieneinblick Das Bild, das Hilary Swank am Freitag postet, zeigt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Philip Schneider sowie den dreijährigen Zwillingen Aya und Ohm auf einem Feld. Ihr Sohn sitzt auf den Schultern seines Vaters, während Swank ihre Tochter auf dem Arm hält. Auch ihr Babybauch ist klar sichtbar.

„Dankbar für die vielen Segnungen dieses Jahres, besonders für diese Familie, die bald um einen weiteren Segen reicher sein wird“, schreibt Swank zu dem Foto und wünscht ihren Followern ein „fröhliches Thanksgiving“. Bereits Mitte Oktober hatte Swank ihre Schwangerschaft mit einem humorvollen Video auf Instagram bekannt gemacht. Wie sie kurz darauf dem „People“-Magazin erzählt, soll das Baby um Weihnachten herum geboren werden. Ihre Zwillinge freuten sich besonders auf das neue Geschwisterchen.

Advertisement

Sogar fremden Babys in Restaurants berichteten sie von der Schwangerschaft ihrer Mutter. Nach dem Aufwachen fragten die Kinder morgens bereits, ob Weihnachten schon da sei.