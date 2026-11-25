Windows-Trojaner finden und unschädlich machen: Die neue Desinfec't-Version ist ab sofort mit einem c't-Sonderheft auf einem USB-Stick bestellbar.

Wenn in Windows komische Dinge geschehen, hat sich vielleicht ein Virus ins System geschlichen. Um einem möglichen Schädling auf die Spur zu kommen, bietet sich die brandneue Version Desinfec't 2026/27 an.

Das c't-Sicherheitstool ist ab sofort auf einem USB-Stick erhältlich, von dem es direkt startet. Darauf finden Sie zusätzlich das dazugehörige c't-Sonderheft als PDF mit allen Informationen zur neuen Version. Der Clou von Desinfec't 2026/27: Es bringt sein eigenes Betriebssystem auf Linuxbasis mit und startet von einem USB-Datenträger statt Windows. So können Sie ein inaktives Windows von außen untersuchen.

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Dafür sind mehrere Virenscanner integriert, darunter ESET Server Security, IKARUS cmd.scan und WithSecure ATLANT. Wenn Windows gar nicht mehr startet, können Sie mit Desinfec't auf Windows-Laufwerke zugreifen und so Ihre persönlichen Daten retten. Desinfec't richtet sich an Einsteiger, aber auch an erfahrene Malware-Experten: Sie können mit mehreren in AVCompanion gebündelten Tools unter anderem Dokumente tiefgehend analysieren. Desinfec't 2026/27 bringt eine aktualisierte Ubuntu-Basis mit.

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Außerdem benötigt der Scanassistent AVRunner weniger Rechenressourcen. Neu, aber noch experimentell, ist der Netzwerkscan: Das Windows-Tool AVTarget gibt eine Schattenkopie des Windows-Laufwerks im lokalen Netz frei, und Desinfec't prüft sie von einem zweiten Rechner aus. Damit lassen sich auch PCs untersuchen, auf denen Desinfec't nicht startet, etwa Geräte mit ARM-Prozessor. Die technische Grundlage hat die c't-Redaktion schon für Desinfec't 2026 komplett neu entwickelt.

Seitdem laufen Signaturupdates und Scans stabiler. AVRunner bindet Windows-Laufwerke ein und zeigt an, wie weit ein Scan ist. Er kann auch Laufwerke prüfen, die mit BitLocker oder VeraCrypt verschlüsselt sind.