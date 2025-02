Hilfe beim Zusammenstellen eines PCs - Gehäuse, Bildschirm und Kaufzeitpunkt

Der Autor sucht nach Rat beim Zusammenstellen eines PCs und ist unsicher bezüglich Gehäuse, Bildschirm und dem besten Kaufzeitpunkt. Er benötigt ein Gehäuse mit Platz für einen kabellosen Xbox Controller und gute Belüftung, wünscht sich einen 1440p Bildschirm zwischen 23,6 und 28 Zoll mit einer Headset-Halterung und ist unschlüssig, ob er jetzt zuschlagen oder auf die potenziellen Preissenkungen nach dem Launch neuer Grafikkarten warten sollte.

Hallo zusammen, ich möchte mir einen PC zusammenstellen und hab dafür Komponente herausgesucht. https://geizhals.de/wishlists/4319414 Bei drei Punkten bin ich ein wenig überfordert und kenne mich nicht gut aus. 1. Gehäuse . Ich habe ein altmodisches PC-Setup und für den Rechner unter dem Schreibtisch nur begrenzt Platz. Die Maße betragen HxBxT 52x29x46 cm. Dazu muss man beachten, dass ich einen kabellosen XBox Controller nutze. D.h., dass die IO Blende bzw.

der USB-Anschluss entweder vorne sein muss, oder der Case muss weniger hoch sein, damit man USB anschließen kann. Der Wireless Anschluss des Controllers ist ca. 3-5 cm groß. Auf Abstände achten. Kenne mich mit dem Thema und vor allem Belüftung überhaupt nicht aus. Auf meiner Liste ist der Montech XR, schwarz, Glasfenster. Weiß nicht, ob er gut ist 2. Bildschirm. Derzeit nutze ich einen MSI Optix MAG241C 23,6'. Aufgrund des Rechners wäre es sinnvoll auf 1440p umzusteigen. 23,6' bis ca. 28' wären okay. 30 Zoll wären mir wahrscheinlich schon zu groß. Eine kleine Headset-Halterung wäre super. Auf meiner Liste ist ein Samsung Odyssey G5 G55C (2024), 26,9'. Weiß nicht, ob er gut ist. Auf den Bildern sieht die Krümmung sehr stark aus, stärker als mein MSI. 3. Wann ist der beste Zeitpunkt zum Kauf? Jetzt, Ende Februar soll AMD eine neue Grafikkarte auf den Markt bringen. Sinken dann die Preise? Da Zölle mit den USA in der Diskussion sind, bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt Preissenkungen geben wird. Im Gegenteil. Gibt es Komponente am PC, die ihr für etwas Besseres/Effizienteres austauschen würdet? Ich möchte nicht mehr Geld ausgeben. Meine Grenze von 1k habe ich eh schon überschritten und die Performance sollte für meine Belange ausreichend sein, da ich ein klassischer Feierabend-offline-Zocker bin. PSU von 750W okay und passen alle anderen Komponente bzgl. Maße etc.? Danke und V





ComputerBase / 🏆 27. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

PC Zusammenstellen Gehäuse Bildschirm 1440P Xbox Controller Belüftung Kaufzeitpunkt Grafikkarten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gaming PC zusammenstellen 2025: Die besten Setups ab 680 EuroZeit für einen neuen Gaming-PC? Zusammenstellen und selber bauen oder fertig kaufen? Sieben aktuelle Setups ab 680€ von günstig bis 4K High-End.

Weiterlesen »

Optimierte USB-Schnittstellen in einem kompakten PC-GehäuseDer Autor präsentiert eine Lösung, um mehr USB-Schnittstellen mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit in einem kompakten PC-Gehäuse zu realisieren. Er wählt ein Gehäuse mit Mesh-Design und installiert einen 10-Gbps-USB-Hub mit einem selbstgebauten Halter und einer speziellen Stromversorgung.

Weiterlesen »

aRGB Lüfter flackern (in Sharkoon AK6 Gehäuse mit Mainboard des Typs Aorus 570x Elite)Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »

Lian Li enthüllt vier neue PC-Gehäuse auf der Digital Expo 2025Auf der Digital Expo 2025 hat Lian Li vier neue PC-Gehäuse vorgestellt. Darunter die aktualisierte Version des O11D Mini, das Lancool 217 mit Holzelementen und das modulare Lancool 4. Außerdem gibt es das Lancool 207 Digital mit einem 6 Zoll großen Display.

Weiterlesen »

Ein etwas andere Gehäuse: Das Coolermaster HAF XBIm ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »

PC-Gehäuse aus Alufelge: Ein Unikat für Sim-RacingEin IT-Fachmann und Autoenthusiast bastelte ein außergewöhnliches Sim-Racing-Gehäuse aus einer Auto-Alufelge. Die ungewöhnliche Form und die beengten Platzverhältnisse stellten ihn vor Herausforderungen, doch das Ergebnis ist beeindruckend.

Weiterlesen »