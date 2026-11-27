Manche Tafeln kämpfen ums Überleben, andere wären zur Hilfe bereit. Warum das aber kaum möglich ist.

Manche Tafeln kämpfen ums Überleben, andere wären zur Hilfe bereit. Das aber ist kaum möglich. Jetzt gibt es eine Idee aus Lüdinghausen, wie es vielleicht doch ginge.

Wenn Gerd Gazek das Lager seiner Lüdinghausener Tafel betritt, ist er ganz zufrieden. Die Regale sind nicht leer, die anstehenden Ausgaben sind geregelt und seine Transporter haben Sprit im Tank. Zumindest etwas. In anderen Ecken des Landes sieht das anders aus.

Advertisement

Advertisement

Besonders in Ballungszentren kämpfen die Ehrenamtler der Tafeln ums Überleben. Das nötige Geld, um die Sprinter zu betanken? Das fehlt schon mal.