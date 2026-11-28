Wir haben unser absolutes Lieblingsrezept für Weihnachtsplätzchen gefunden. Die Traumstücke zergehen auf der Zunge. Probiert sie selbst aus.

Wir haben unser absolutes Lieblingsrezept für Weihnachtsplätzchen gefunden. Die Traumstücke zergehen auf der Zunge. Probiert sie selbst aus. Es gibt Plätzchen, die gehören für mich zu Weihnachten einfach dazu.

Zimtsterne zum Beispiel und natürlich Vanillekipferl. Aber die zarten Kipferl wollen nicht immer so gelingen, wie Oma sie gebacken hat… Nicht verzagen! Denn dieses Plätzchen-Rezept ist nicht nur viel einfacher, die himmlischen Vanille-Happen zergehen außerdem regelrecht auf der Zunge. Im ersten Schritt den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

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Nun das Mehl in eine Schüssel sieben und weiche Butter in Stücken dazugeben. Zucker sowie Eigelbe dazugeben und das Ganze mit einem Handmixer mit Knetaufsatz zu einem Teig verarbeiten. Vanilleschoten der Länge nach aufschneiden und mit einem Messer das Mark herauskratzen. Das Ganze gleichmäßig unter den Teig mischen.