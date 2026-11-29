Entdecke das Rezept für die himmlische Spekulatius-Keks-Torte mit cremiger Mandarinenfüllung – perfekt für Advent und Weihnachten.

Entdecke das Rezept für die himmlische Spekulatius-Keks-Torte mit cremiger Mandarinenfüllung – perfekt für Advent und Weihnachten. Der Duft von Spekulatius liegt in der Luft, und die Vorfreude auf die Weihnachtszeit wird mit jedem Tag größer.

Genau jetzt ist die perfekte Gelegenheit, mit einer himmlischen Spekulatius-Keks-Torte deine Familie, Freunde oder Gäste zu verzaubern. Knusprige Kekse, eine cremige Frischkäse-Mandarinen-Füllung und ein Hauch Zimt machen dieses Rezept zum Highlight jeder Winter-Kaffeetafel. Und das Beste? Der Käsekuchen kommt ganz ohne Backofen aus.1.

Advertisement

Butter schmelzen. 200 g Kekse fein zerbröseln und mit der Butter mischen. In eine am Boden gefettete Springform (20 cm ø,2. Gelatine einweichen. Mandarinen abgießen und abtropfen lassen.