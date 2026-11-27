Ein Besuch in der Werkstatt der Ehrlich Brothers in Bünde offenbart das immense Handwerk hinter den spektakulären Show-Elementen wie Riesenrobotern und Popcornmaschinen. Vor ihrer Hamburg-Show in der Barclays-Arena zeigen die Brüder Andreas und Chris, wie jahrelange Vorbereitung und die Arbeit von 50 Mitarbeitern für ihre Illusionen notwendig sind.

Riesenroboter, Mondfahrzeug und Popcornmaschine: Vor ihrem Auftritt in Hamburg zeigen die Ehrlich Brothers, wie die Illusionen für die Arena gebaut werden. Was haben ein Riesenroboter, eine Popcorn-Maschine und unzählige Schrauben gemeinsam?

Sie gehören zur Werkstatt zweier Zauberkünstler! Ein Besuch zeigt, wie viel Handwerk hinter dem Hokuspokus steckt. Am 29. November werden die Ehrlich Brothers mit ihrer neuen Show „Wonderworld – Aufbruch ins Unmögliche“ zu Gast in der Barclays-Arena sein.

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Die Werkstatt der Ehrlich Brothers wird tatsächlich als „Zauberwerkstatt“ betitelt. Das klingt nach Harry Potter, nach brodelnden Zaubertränken, geheimnisvollen Zutaten und Dingen, die sich von selbst in Luft auflösen. Hier geht es allerdings erst einmal ziemlich handfest zu: Überall liegen Schrauben, Rohre und Werkzeug. Es riecht nach Metall, überall wuseln zupackende Menschen herum.