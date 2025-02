Hinter den Kulissen von Dahoam is Dahoam: Das Filmdorf Lansing

Wir enthüllen die geheimen Schauplätze der beliebten ARD-Soap „Dahoam is Dahoam“. Wo wird die Serie tatsächlich gedreht und warum ist das Filmdorf Lansing so besonders?

Ein erdachtes bayerisches Dorf ist Dreh- und Angelpunkt für „Dahoam is Dahoam“. Die Schauplätze der Soap sind aber alles andere als fiktiv. In Lansing spielen sich die großen und kleinen Dramen aus „Dahoam is Dahoam“ ab. Die Wirtsleute Theresa und Joseph Brunner (Ursula Erber und Wilhelm Manske) liefern sich in der Heimat-Soap eine erbitterte Fehde mit der lokalen Brauerei der Kirchleitners.

Doch so heftig die Streitigkeiten immer wieder ausfallen, so idyllisch ist auch die Kulisse der ARD-Serie. Wir entführen euch an den „Dahoam is Dahoam“-Drehort. „Dahoam is Dahoam“: Hauptdrehort des ARD-Formats Fans der Heimat-Telenovela werden nicht nur die Figuren, sondern auch die heimelige Kulisse schon lange ins Herz geschlossen haben. Dass der so bayerisch klingende Ort Lansing nur fiktiv ist, haben wir bereits geklärt. Doch wo ist der Drehort für „Dahoam is Dahoam“ zu finden? Tatsächlich handelt es sich bei dem Serien-Dorf nicht um existierende, bewohnte Schauplätze, sondern um eine eigene Kulisse – die sich nordwestlich von München in Dachau befindet. Sowohl die Außenaufnahmen als auch die Innen-Drehs werden sowohl auf dem eigens bebauten Gelände als auch im Studio in der Schleißheimer Straße 100 produziert. „Dahoam is Dahoam“: Ist der Drehort eine komplette Kulisse? Die Requisite und Kulisse haben für „Dahoam is Dahoam“ ganze Arbeit geleistet, denn die vielen Schauplätze sind tatsächlich allesamt von Grund auf für die Produktion gebaut worden. Über den „Brunnerwirt“ , das Gasthaus der Brunners, über den Biergarten, die Kirche und die Apotheke bis hin zur Autowerkstatt haben die Macher ein ganzes Dorf für die Serie hochgezogen. Die Location für die Szenen im „Brunnerwirt“. Ist der „Dahoam is Dahoam“-Drehort zu besichtigen? Bis auf ein paar Ausnahmen finden die Dreharbeiten für „Dahoam is Dahoam“ also hauptsächlich im Filmdorf Lansing statt, das sich Fans in geführten Touren auch anschauen können. Wie die Tour ausfällt, ist allerdings unterschiedlich. Und die Stars hautnah zu erleben, ist nicht immer möglich, wie der BR in seiner Info offen kommuniziert: – via BR „Der Verlauf der Tour ist abhängig von den aktuellen Drehbedingungen. Innerhalb einer Woche werden bei Innen- und Außenaufnahmen zwischen fünf und sieben Sendungen gedreht – der Zeitdruck für die gesamte Crew ist immens. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht immer während der Dreharbeiten dabei sein können. Sollten die Schauspielerinnen und Schauspieler explizit zu Beginn oder zum Ende der Tour genug Zeit haben, dann stehen sie gerne Rede und Antwort. Welche Schauspielerinnen und Schauspieler vor Ort sind, erfahren wir erst unmittelbar vor dem Tour-Termin.“ Die Außenaufnahmen für „Dahoam is Dahoam“ Dass nicht ausschließlich alle Einstellungen am „Dahoam is Dahoam“-Drehort aufgenommen werden, zeigen ein paar wenige Sequenzen. Darstellerin Silke Popp verriet der Abendzeitung , dass beispielsweise die Kirche, die in einer umgebauten Halle errichtet wurde, auf dem Studiogelände keinen Turm hat, da der „eh nicht zu sehen“ wäre. Die Kirche St. Florian in Tettenhausen. Da ein Kirchturm aber wenigstens mal zu sehen sein muss, um die Schauplätze noch realistischer und authentischer zu gestalten, als sie ohnehin schon wirken, müssen ein paar Einstellungen tatsächlich an echten Drehorten produziert werden. So handelt es sich bei dem markanten Turm um die Kirche St. Florian in Tettenhausen





Television Dahoam Is Dahoam ARD Drehlocation Filmdorf Lansing Kulisse Schauplätze Bayerische Soap

