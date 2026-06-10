Hinter den Kulissen von Total Recall: strenges Verbot von Witzen über Arnold Schwarzenegger

Ein ehemaliger Darsteller von Total Recall berichtet von strengen Regeln am Set. Selbst harmlose Scherze über Arnold Schwarzenegger waren tabu. Der Film, der 1990 unter der Regie von Paul Verhoeven entstand, ist heute ein Klassiker der Science-Fiction. Die Entstehungsgeschichte war langwierig und kompliziert, bis Schwarzenegger das Projekt übernahm und Verhoeven als Regisseur gewonnen werden konnte. Eine der denkwürdigsten Nebenfiguren ist der Roboter-Taxifahrer Johnny Cab, gesprochen von Robert Picardo. Picardo wollte ursprünglich einen kleinen Witz über Schwarzeneggers Akzent einbauen, wurde jedoch vom Regisseur sofort abgewiesen. Die Hierarchie am Set ließ keinen Raum für solche Späße, obwohl Picardo Schwarzenegger nie persönlich traf und seine Texte separat aufnahm.

Am Set von Total Recall galten klare Regeln. Selbst harmlose Scherze über Arnold Schwarzenegger waren tabu, wie ein Star Trek -Darsteller später erzählte. Der Film von Paul Verhoeven zählt zu den prägenden Science-Fiction -Filmen der frühen 90er-Jahre.

Der Film mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle war nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern auch das Ergebnis einer langen und komplizierten Entstehungsgeschichte. Hinter den Kulissen herrschte dabei eine klare Hierarchie - und offenbar wenig Raum für Humor auf Kosten des Stars. Die Grundlage lieferte eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick. Die Filmrechte wurden bereits 1974 erworben, doch das Projekt steckte jahrelang in der Entwicklung fest.

Zahlreiche Drehbuchfassungen entstanden, unter anderem von Dan O'Bannon, bevor David Cronenberg Mitte der 80er-Jahre kurzzeitig als Regisseur vorgesehen war. Erst als Arnold Schwarzenegger das Projekt übernahm und Paul Verhoeven engagierte, kam Bewegung in die Produktion. Der Film erschien 1990, kostete rund 80 Millionen US-Dollar und spielte weltweit mehr als 261 Millionen US-Dollar ein. In der Zukunftswelt von Total Recall ist der Mars kolonisiert, und technische Spielereien gehören zum Alltag.

Eine der einprägsamsten Nebenfiguren ist der Roboter-Taxifahrer Johnny Cab. Gesicht und Stimme stammen von Robert Picardo, der später vor allem als der holografische Doktor aus Star Trek: Voyager bekannt wurde. Picardo kam eher zufällig zu der Rolle. Spezialeffekt-Künstler Rob Bottin hatte bereits einen Abdruck seines Kopfes angefertigt und nutzte diesen als Grundlage für das Design der Figur.

Naheliegend war es für Bottin, Picardo auch gleich zu besetzen, was Regisseur Verhoeven überzeugte. Robert Picardo erinnerte sich daran, dass er während der Auditions eine Idee hatte, die sofort abgelehnt wurde. Er wollte Johnny Cab einen scherzhaften Kommentar zu Schwarzeneggers berühmtem österreichischen Akzent machen lassen. Verhoevens Reaktion sei eindeutig gewesen: Das sei absolut nicht erlaubt.

Auch der Vorschlag, den Satz zumindest als Spaß für die Crew aufzunehmen, sei klar zurückgewiesen worden. Die Botschaft war unmissverständlich: Über Arnold Schwarzenegger wurde nicht gewitzelt. Besonders pikant: Picardo traf Schwarzenegger während der Arbeit an Total Recall nie persönlich. Er sprach seine Dialoge separat ein und war nicht am Set, während Schwarzenegger in Mexiko drehte.

Gerade deshalb hatte Picardo gehofft, sich einen kleinen Seitenhieb erlauben zu können. Doch auch aus sicherer Entfernung blieb der Witz verboten. Diese Anekdote zeigt, wie streng die Hierarchien im Filmgeschäft manchmal sein können und welchen Stellenbang der Hauptstar in einer Produktion haben kann. Die Entstehung von Total Recall war von vielen Umwegen geprägt.

Ursprünglich war der Film als Projekt mit verschiedenen Regisseuren und Drehbuchautoren konzipiert, bis Schwarzenegger als Produzent und Hauptdarsteller einstieg. Sein Einfluss war offenbar so groß, dass selbst kleine, humorvolle Andeutungen gegenüber seiner Person unterbunden wurden. Das Ergebnis war ein Film, der in der Science-Fiction-Landschaft bis heute seine Spuren hinterlassen hat. Johnny Cab selbst wurde durch Robert Picardos trockenen Humor zu einer unvergesslichen Figur.

Dass der Schauspieler selbst einen kleinen Witz einbauen wollte, der dann verboten wurde, ist eine ironische Note hinter den Kulissen. Es verdeutlicht, wie nahe manche kreativen Ideen an den Grenzen des Erlaubten sein können, insbesondere wenn es um die Darstellung von Stars geht. Insgesamt bleibt die Anekdote ein interessanter Einblick in die Produktionsbedingungen eines Hollywood-Blockbusters der 90er Jahre. Sie zeigt, dass hinter der glänzenden Oberfläche eines Films oft strenge Regeln und komplizierte Machtverhältnisse stehen.

Total Recall ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein Film trotz langer Entwicklungsphase und starren Hierarchien zu einem Meilenstein werden kann





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