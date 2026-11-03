Hinterlandangriffe im Ukraine-Krieg: Strategie und Auswirkungen 2026

Ukraine und Russland zielen auf Infrastruktur, um Ressourcen zu schwächen. Analysten bewerten die Lage für Kiew als günstig, warnen aber vor schneller Wende.

Die Ukraine und Russland führen seit Jahren einen Krieg, der zunehmend durch gezielte Angriffe auf die gegnerische Infrastruktur im Hinterland geprägt ist. Beide Parteien versuchen, ihre opponentischen Kräfte durch die Zerstörung von Energie-, Bahn- und Produktionsanlagen zu schwächen, anstatt sich ausschließlich auf frontale Frontkämpfe zu verlassen. Diese Strategie zielt darauf ab, die militärischen und wirtschaftlichen Ressourcen des Gegners so sehr zu dezimieren, dass dieser den Krieg nicht weiterführen kann. Während einige Angriffe den Nachschub erheblich erschweren, sollen andere die Produktion einschränken und den wirtschaftlichen Druck auf die Gesellschaft erhöhen.

Strategische Ziele und aktuelle Frontlage

Andreas Umland, ein Politikwissenschaftler und Policy Fellow am Europäischen Politischen Institut Kyjiw (EPIK), betont, dass das Hauptziel beider Armeen darin besteht, die Widerstandsfähigkeit der gegnerischen Seite zu brechen. Dennoch erwartet Umland keine schnelle Wende an der Front allein durch diese Hinterlandangriffe. Die ukrainische Seite sieht die Lage jedoch anders. Der ukrainische Militäranalyst Oleksandr Kowalenko von der Analysegruppe Informationswiderstand stuft die aktuelle Situation als die günstigste für die Ukraine seit dem Jahr 2022 ein.

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Kowalenko erklärt, dass Russland zwar örtlich noch vorrücken kann, aber nicht mehr zu einer wirksamen Offensive entlang der gesamten Frontlinie fähig ist. Gleichzeitig verliere die russische Armee kontinuierlich Soldaten, Fahrzeuge und Flugabwehrsysteme. Die Zerstörung dieser Systeme durch ukrainische Angriffe erleichtere es Kiew weiter, tief in das russische Staatsgebiet vorzustoßen. Ukrainische Truppen setzen ihre lokalen Gegenangriffe fort, wie etwa im Raum Lyman im Osten des Landes. Trotz dieser Erfolge warnt Umland davor, die strategische Bedeutung einzelner Operationen, wie der Operation Vivaldi des Dritten Armeekorps, zu überschätzen, da sie die Gesamtlage an der Front bisher nicht grundlegend verändert habe.

Einfluss auf Infrastruktur und Gesellschaft

Russland konzentriert seine Angriffe auf das ukrainische Hinterland, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die moralische Widerstandskraft der Gesellschaft zu untergraben. Angriffe auf das Stromnetz hinterlassen die Bevölkerung ohne Strom und Heizung, beeinträchtigen den laufenden Betrieb von Unternehmen und binden finanzielle Mittel, die eigentlich für den Wiederaufbau benötigt werden. Diese Maßnahmen haben auch unmittelbare militärische Folgen, da beschädigte Gleise, Depots und Reparaturwerke den Transport von Ausrüstung und Gütern erheblich erschweren.

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Laut Angaben des ukrainischen Zentrums für strategische Kommunikation wurden bis Mitte September 2026 seit Jahresbeginn mehr als 1500 Angriffe auf die ukrainische Staatsbahn registriert. Dabei wurden über 250 Lokomotiven beschädigt oder zerstört. Auch Bahnhöfe, Depots und Reparaturwerke waren wiederholt betroffen. Allerdings schwächen Schäden an der Infrastruktur die Truppen an der Front nicht zwangsläufig sofort. Entscheidend für den militärischen Erfolg sind die Dauer der Ausfälle, vorhandene Vorräte, das Tempo der Reparaturen und die Verfügbarkeit alternativer Nachschubwege.

Für die Front ist es weniger relevant, wie viele Anlagen getroffen wurden, als vielmehr welche Funktionen über welchen Zeitraum ausfallen. Ein beschädigtes Depot kann den Nachschub an einem bestimmten Abschnitt stark beeinträchtigen. Lassen sich diese Ausfälle nicht durch andere Transportwege und Reserven auffangen, können sie sogar laufende militärische Operationen einschränken. Nach Einschätzung von Andreas Umland werden Angriffe auf die Infrastruktur Russland im Winter dieses Jahres keinen schnellen Durchbruch ermöglichen.

Ukrainische Offensiven gegen russische Ölindustrie

Gleichzeitig greift die Ukraine die Logistik Russlands an, in der Hoffnung, den ressourcenreicheren Gegner langfristig zu schwächen. Oleksandr Kowalenko berichtet, dass ukrainische Drohneneinheiten im September zwölf russische Raffinerien getroffen haben. Bei den meisten dieser Anlagen sei die Verarbeitung vollständig eingestellt oder deutlich gedrosselt worden. Nach Einschätzung des ukrainischen Generalstabs waren bereits am 21. September mehr als 45 Prozent der nominellen russischen Raffineriekapazität außer Betrieb. Die Militärführung meldete Treffer auf Anlagen zur Rohöldestillation und Tanklager.

Unabhängig überprüfbar sind diese Angaben jedoch nicht, da Russland den Zugang zu diesen Informationen streng kontrolliert. Um die Ausfälle zu verlängern, greift die Ukraine Betriebe auch nach der Wiederaufnahme der Produktion erneut an. Dies gelinge der Ukraine, weil ihre Drohnen mittlerweile Ziele Tausende Kilometer hinter der Frontlinie treffen können. Russland sei gezwungen, seine Flugabwehr auf immer mehr Standorte zu verteilen, was die Effektivität der Abwehr schwäche.

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Technologische Herausforderungen und geopolitische Auswirkungen

Die Kriegsführung wird zunehmend durch technologische Einschränkungen geprägt. Probleme wie die kürzliche Drosselung von Starlink durch die USA können die Steuerung von Drohnen erheblich erschweren und die Aufklärung des Geländes vor den eigenen Stellungen beeinträchtigen. Berichte legen nahe, dass Einheiten wegen dieser Drosselung Missionen einstellen mussten und teilweise Drohnen, die schneller als 60 Kilometer pro Stunde fliegen, nicht mehr steuerbar waren.

Trotz dieser Schwierigkeiten bleiben die Angriffe auf die Ölindustrie ein zentrales Element der ukrainischen Strategie. Russlands Einnahmen aus dem Ölgeschäft brechen dadurch jedoch nicht zwangsläufig weg, da das Land weiterhin Rohöl exportiert. Andreas Umland betrachtet die Angriffe als ein Mittel, um längerfristig Druck aufzubauen und die wirtschaftliche Stabilität Russlands zu untergraben, anstatt auf einen schnellen Zusammenbruch der russischen Kriegswirtschaft zu setzen.