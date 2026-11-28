In extrem seltenen Fällen können Malignome von Mensch zu Mensch übertragen werden. Wie diese Übertragung erfolgt, ist jedoch unklar. Neue Erkenntnisse aus der Tierwelt könnten Hinweise liefern.

In extrem seltenen Fällen können Malignome von Mensch zu Mensch übertragen werden. Im Tierreich kommt so etwas dagegen ein wenig häufiger vor – und kann offenbar auch Fische treffen, wie nun erstmals Daten aus den USA zeigen.

Lehrreich ist das Phänomen auch für die Humanmedizin. Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen. Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

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Mehr Menschen haben sich in den vergangenen Jahren einer Koloskopie unterzogen, zeigt eine Analyse. Auch bei den anderen Krebs-Früherkennungsuntersuchungen gibt es positive Entwicklungen. Acetylsalicylsäure kann zur medikamentösen Prävention kolorektaler Karzinome bei Patienten mit Lynch-Syndrom eingesetzt werden. Doch in welcher Dosierung?