Hinze präsentiert sich mit frischem Haarschnitt beim Spiel gegen die Füchse Berlin

Der Trainer des ThSV Eisenach, Hinze, präsentierte sich mit einem frischen Haarschnitt und einer Dauerwelle beim Spiel gegen die Füchse Berlin. Trotzdem konnte die Mannschaft die Wende nicht ganz durchziehen und verlor das Spiel mit 38:41.

Der Trainer des ThSV Eisenach, Hinze , präsentierte sich mit einem frischen Haarschnitt und einer Dauerwelle beim Spiel gegen die Füchse Berlin . Trotzdem konnte die Mannschaft die Wende nicht ganz durchziehen und verlor das Spiel mit 38:41.

Hinze erklärt die Entscheidung für den neuen Haarschnitt: 'Ich wollte es immer schon mal machen. Im Trainingslager haben mich die Jungs gefragt, wie lange ich schon keine kurzen Haare mehr hatte. Da habe ich gesagt: 25 Jahre, und die kommen auch nicht ab. Und dann haben wir uns darauf geeinigt: Wenn wir die Klasse halten, dann machen wir die Veränderung, mit einer leichten Welle drin.

Mir gefällt es richtig gut und meine Frau ist auch damit einverstanden.

' Der ThSV Eisenach feiert den Klassenerhalt, da der Tabellen-Vorletzte GWD Minden vor einer Woche beim VfL Gummersbach mit 22:32 verloren hat. Trotzdem legen sich die Thüringer gegen den haushohen Favoriten aus Berlin richtig ins Zeug. Bis zur 48. Minute steht es unentschieden (30:30).

Nur die individuelle Klasse bringt den Füchsen den Sieg. Hinze: 'Wir hätten das Spiel gewinnen können, weil viele Tore auf beiden Seiten gefallen sind. Es war ein geiles Handballspiel und wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Wir machen in den entscheidenden Phasen die Fehler im Tempospiel, das hat Berlin einfach besser gemacht.

Die Jungs haben sich zerrissen, machen ein Riesenspiel. Es war nicht das perfekte Spiel, das wir gebraucht hätten, aber es war ziemlich nah dran.





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