Snoop Dog, Tupac und vielleicht ja auch Sido könnten Weltkulturerbe werden - zumindest ihre Szene. Hip-Hop soll in das immaterielle Kulturerbe der Menschheit aufgenommen werden. In Paris wird eine Charta unterzeichnet, so einfach wird der Weg jedoch nicht.

Snoop Dog, Tupac und vielleicht ja auch Sido könnten Weltkulturerbe werden - zumindest ihre Szene. Hip-Hop soll in das immaterielle Kulturerbe der Menschheit aufgenommen werden.

In Paris wird eine Charta unterzeichnet, so einfach wird der Weg jedoch nicht. Die Hip-Hop-Kultur ist auf dem Weg zur Aufnahme in das immaterielle Kulturerbe der Menschheit: Auf Initiative der Republik Kongo und der Demokratischen Republik Kongo wurde in Paris eine Charta unterzeichnet, die eine erste Etappe auf dem Weg zum Welterbe ist.

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"Hip-Hop ist eine internationale Kultur: Die Bewegung ist in den USA entstanden, geht aber auf afrikanische Musikströmungen zurück, etwa auf kongolesische Rumba", betonte Dreyfus Louyebo, der sich für die Bewerbung einsetzt. Die beiden Länder hatten 2021 bereits die Aufnahme des kongolesischen Rumba in das immaterielle Kulturerbe vorangetrieben. Hip-Hop entstand Anfang der 70er Jahre zunächst als Gegenkultur m New Yorker Stadtteil Bronx. Er verbindet Breakdance, Graffiti, Mode und Rap, der wiederum von Funk und Soul inspiriert ist.

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Rap stehe in der Tradition westafrikanischer Erzähler, die ihre Geschichten und Sozialkritik auf rhythmische Weise weitergeben, erklärte Alexandre Kirchhoff von der Plattenfirma Capitol, der damit betraut ist, die Fachleute der Musikindustrie für das Vorhaben zu gewinnen. Heute ist Frankreich nach den USA die zweitgrößte Hip-Hop-Nation. Dabei haben zahlreiche Rap-Stars kongolesische Wurzeln. Um die Kandidatur des Hip-Hop für das UN-Weltkulturerbe weiterzubringen, muss als nächstes ein Komitee mit Vertretern der Unterstützerländer gebildet werden.

Bislang zählten auch die USA dazu - doch diese scheiden nach einer Entscheidung von Präsident Donald Trump zum Ende des Jahres aus der Unesco aus.