Ansbach - Am Mittwochnachmittag ist ein E-Scooterfahrer in Mittelfranken gestürzt. Der Mann erlitt eine Hirnblutung und liegt nun zur Beobachtung auf der Intensivstation.

- Am Mittwochnachmittag ist ein E-Scooterfahrer in Mittelfranken gestürzt. Der Mann erlitt eine Hirnblutung und liegt nun zur Beobachtung auf der Intensivstation. Am Mittwoch um kurz vor 14 Uhr fuhr ein 50-Jähriger mit seinem E-Scooter die Tannenstraße in Sachsen bei Ansbach hinab.

Im Einmündungsbereich der Straße Am Hang verbremste er sich und kam zum Sturz. Wie die Polizeiinspektion Ansbach berichtet, war der Mann wohl mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Eine Autofahrerin, die von der Straße Am Hang in die Tannenstraße einbiegen wollte, hatte an der Einmündung gehalten. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.

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Dennoch erlitt der E-Scooter-Fahrer im Zuge des Sturzes schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus nach Ansbach gebracht werden. Dort stellten die Ärzte eine Hirnblutung fest. Zur weiteren Überwachung wurde er auf die Intensivstation verlegt. Den Schaden, der am E-Scooter entstand, schätzt die Polizei auf etwa 50 Euro.