Tust du auch manchmal Dinge, über die du dich hinterher wunderst? Vielleicht helfen dir zwei Erkenntnisse aus der Hirnforschung, dich besser zu verstehen.

Machst du auch manchmal Dinge oder triffst Entscheidungen, bei denen du hinterher denkst"WTF?!

"? Vielleicht helfen dir zwei Erkenntnisse aus der Hirnforschung, dich in Zukunft selbst ein bisschen besser zu verstehen. Menschen sind im Allgemeinen vergleichsweise kompliziert. Wir pflegen Gewohnheiten, obwohl wir wissen, dass sie uns nicht gut tun.

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Wir belügen andere, obwohl wir ihnen vertrauen. Wir fühlen uns unzufrieden, obwohl wir satt und gesund sind und jede Menge Gründe hätten, glücklich zu sein. Bisher blickt niemand so weit durch, dass er unser Verhalten, Denken oder Fühlen immer und hundertprozentig erklären könnte. Das Gehirn, so viel weiß man mittlerweile dank moderner Wissenschaften wie Neurologie, ist jedenfalls waaaahnsinnig komplex und viiiiel krasser und leistungsfähiger als jeder Computer.