Hiroki Ito feiert Bayern-Debüt nach langer Verletzungspause

Der japanische Nationalspieler Hiroki Ito feierte beim 2:1-Sieg des FC Bayern gegen Celtic Glasgow in den Playoffs der UEFA Champions League sein langersehntes Pflichtspieldebüt für den Rekordmeister. Nach einer sechsmonatigen Verletzungspause aufgrund von zwei Operationen am Mittelfuß war der Japaner endlich wieder auf dem Platz. Trainer Julian Nagelsmann lobte Ito auf dem Mannschaftsbankett für seine Leistung und seine Rückkehr ins Team.

Hiroki Ito feierte beim 2:1-Sieg des FC Bayern gegen Celtic Glasgow in den Playoffs der UEFA Champions League seine lang ersehnte Pflichtspielpremiere. Der Japaner wartete über 198 Tage auf sein Debüt für den Rekordmeister. Zwei Eingriffe am Mittelfuß und eine folge Reha-Phase hielten ihn über sechs Monate vom Platz fern . Ito kam in der 80. Minute für Raphaël Guerreiro ins Spiel und sammelte wertvolle Wettkampfminuten.

Besonders in der hitzigen Schlussphase war er gefordert: Nachdem Celtic kurz vor Abpfiff den Anschlusstreffer erzielte, musste die Bayern-Defensive noch einmal alles geben. Auf dem Mannschaftsbankett lobte Trainer Julian Nagelsmann den japanischen Nationalspieler nach dem Sieg. „Ganz besonderer Applaus für Hiroki. Das ist klasse, dass du jetzt wieder dabei bist und gespielt hast.“ Auf Instagram bedankte sich der Japaner nach dem Spiel für die Unterstützung in den vergangenen schweren Monaten. „Vielen Dank an diejenigen, die mich während einer sechsmonatigen Rehabilitation unterstützt haben“, schrieb Ito unter einen Post: „Ein weiterer Kindheitstraum erfüllt. Ein weiterer Auftakt bei Bayern.“





