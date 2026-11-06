His House führt Rotten-Tomatoes-Horror-Ranking an, während Klassiker fallen

Der Netflix-Film His House landet auf Platz 1 der besten Horrorfilme bei Rotten Tomatoes. Kritiker und Fans kritisieren das Ranking scharf, da etablierte Meisterwerke wie Der Exorzist deutlich schlechter abschneiden.

Die populäre Filmkritikplattform Rotten Tomatoes hat zur Halloween-Saison ihre Liste der besten Horrorfilm e aller Zeiten aktualisiert. Dabei überrascht das Ergebnis viele Zuschauer, da der 2020 veröffentlichte Netflix -Film His House die Spitze der Rangliste erreicht. Diese Platzierung löst in der Community heftige Diskussionen aus, da traditionelle Genre-Klassiker deutlich niedrigere Bewertungen erhalten haben.

Der Titelverteidiger und seine Herkunft

His House erzählt die Geschichte des jungen Paars Bol und Rial, das vor Krieg und Armut aus dem Südsudan nach Großbritannien flieht. Die beiden überstehen eine gefährliche und traumatische Reise über das Mittelmeer, um eine neue Perspektive zu finden. In einem heruntergekommenen Haus in den Außenbezirken Londons hoffen sie auf einen Neuanfang. Doch die Isolation und die Last der Vergangenheit führen dazu, dass sich in ihrem neuen Zuhause etwas Unheimliches ereignet. Der Film verzichtet auf oberflächliche Schocks und konzentriert sich stattdessen auf eine düstere, metaphorische Erzählung.

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Kritik am neuen Ranking-System

Viele filmbegeisterte Nutzer der Plattform äußern starken Unmut über die aktuelle Auswertung. Ein häufiger Kritikpunkt ist, dass etablierte Meisterwerke wie Der Exorzist nur auf Platz Nummer 183 landen. Dies wird von vielen als Indiz dafür gewertet, dass die Liste die historischen Werke des Genres nicht angemessen würdigt. Einige Kommentatoren ziehen Parallelen zu anderen Rankings, bei denen ältere Filme schlechter abschnitten, und zweifeln an der Objektivität der aktuellen Zusammenstellung. Die hohe Position von His House stößt bei traditionalistischen Fans auf massive Skepsis.

Atmosphäre statt Jumpscares

Trotz der Kontroverse hebt die Kritik den einzigartigen Stil von His House hervor. Der Film verbindet klassische Horror-Elemente mit einer ernsten sozialen Drama-Handlung. Besonders die surrealen Sequenzen und die unheimliche Bildsprache tragen dazu bei, dass das Grauen allmählich in den Alltag der Protagonisten eindringt. Anstatt sich auf billige Überraschungsmomente zu verlassen, baut der Regisseur eine zunehmend beklemmende Atmosphäre auf. Diese Herangehensweise sorgt dafür, dass sich die psychologische Last der Fluchterfahrung in die Horrorgeschichte einwebt und eine ungewöhnliche Beklemmung erzeugt.

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Vergleich mit anderen Horror-Erfolgen

Im direkten Vergleich schneiden andere erfolgreiche Titel unterschiedlich ab. Der südkoreanische Horrorfilm erschien 2016 und hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Publikumsliebling entwickelt. Auf Rotten Tomatoes hält er einen beeindruckenden Zustimmungswert von 99 Prozent. Obwohl dieser Wert sehr hoch ist, hat der Film die Spitzenposition in der aktuellen Halloween-Liste nicht erreicht. Dies zeigt, dass die Bewertungskriterien der Plattform stark von der aktuellen Nutzerstimmung und der Publikumsresonanz der letzten Zeit beeinflusst werden können.

Subjektive Einschätzung der Experten

Einer der Rezensenten, der den Film bei seinem Release auf Netflix sah, bezeichnet ihn als feinen Gruselfilm. Er versteht die große Beliebtheit in der Presse, stuft die Platzierung jedoch als dezent übertrieben ein. Für ihn hätte der Science-Fiction-Horror Das Ding aus einer anderen Welt von 1982 den ersten Platz verdient. Diese Perspektive unterstreicht, dass die Definition des besten Horrorfilms stark von den persönlichen Vorlieben des jeweiligen Betrachters abhängt. Während einige moderne Produktionen überzeugen, fehlen bei vielen die Tiefe und die kulturelle Bedeutung älterer Klassiker, die generationenübergreifend wirken.