Die Hisbollah-Miliz lehnt die Waffenruhevereinbarung zwischen Israel und der libanesischen Regierung ab. Der Hisbollah-Chef Naim Kassem fordert einen vollständigen Rückzug Israels aus dem Libanon.

Die Hisbollah -Miliz lehnt die Waffenruhe vereinbarung zwischen Israel und der libanesischen Regierung ab. Der Hisbollah -Chef Naim Kassem hat erklärt, dass ein Rückzug der Kämpfer aus dem Südlibanon eine Kapitulation bedeuten würde.

Er fordert einen vollständigen Rückzug Israels aus dem Libanon. Zuvor hatte die libanesische Regierung eine Waffenruhevereinbarung mit Israel abgeschlossen, die einen Rückzug israelischer Truppen aus dem Südlibanon vorsieht. Die Hisbollah lehnt diese Vereinbarung jedoch ab und fordert stattdessen einen vollständigen Rückzug Israels aus dem Libanon. Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah eskalierte in den letzten Tagen, als israelische Truppen in den Südlibanon eindrangen und libanesische Staatsmedien von israelischen Drohnenangriffen im Süden des Landes berichteten.

Zumindest ein Todesopfer gab es bei diesen Angriffen. Ein serbischer Blauhelmsoldat wurde ebenfalls getötet, als israelische Truppen einen -Stützpunkt angriffen. Zwei weitere Blauhelmsoldaten wurden verletzt. Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah eskalierte in den letzten Tagen, als israelische Truppen in den Südlibanon eindrangen und libanesische Staatsmedien von israelischen Drohnenangriffen im Süden des Landes berichteten.

Zumindest ein Todesopfer gab es bei diesen Angriffen. Ein serbischer Blauhelmsoldat wurde ebenfalls getötet, als israelische Truppen einen -Stützpunkt angriffen. Zwei weitere Blauhelmsoldaten wurden verletzt





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