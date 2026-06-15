Hisbollah-Miliz im Libanon hält ihre Einsätze gegen Israel ein, Bundesregierung reagiert auf Iran-Abkommen

Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon hat ihre Einsätze gegen Israel eingestellt. Die Bundesregierung reagiert auf das Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Die Notwendigkeit einer gebührenfreien Durchfahrt durch die Straße von Hormus wird bekräftigt.

Die mit dem Iran verbündete Hisbollah -Miliz im Libanon hat nach eigenen Angaben seit Bekanntgabe des Abkommen s zwischen dem Iran und den USA keine Einsätze mehr gegen Israel ausgeführt.

Sie knüpfe ihre Haltung zur Waffenruhe an deren Einhaltung durch Israel, sagt ein Hisbollah-Vertreter zu Reuters. Die Hisbollah lehne zudem eine "Bewegungsfreiheit" Israels im Libanon ab. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor angekündigt, Israel werde sich nicht aus den im Libanon besetzten Gebieten zurückziehen. Oberst a.

D. Wolfgang Richter ordnet die angekündigte Iran-Absichtserklärung als unsicheren Zwischenschritt ein und betont mehrere ungelöste Konfliktpunkte. Zentrale Fragen zur Urananreicherung, zur Kontrolle der Straße von Hormus und zur Einbindung Israels sind weiterhin offen. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich wettert auf X gegen das Rahmenabkommen, das die USA mit dem Iran geschlossen haben. Es sei schlecht für Israel und für die gesamte freie Welt, schreibt er.

Gemeinsam mit den USA sei es gelungen, den Iran zu schwächen. Wir müssen die Offensive zum Sturz des Regimes auf kreative Weise selbst fortsetzen und dafür sorgen, dass der Iran niemals Atomwaffen besitzt, so der Chef der rechts-religiösen Zionismus-Partei. Nach der Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs hat sich der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, noch skeptisch gezeigt.

Ich glaube schon, dass es erstmal eine positive Nachricht ist, aber wir sollten uns da schon noch eine gewisse Skepsis bewahren, sagte er dem Sender Phoenix. Die Iraner hätten bereits angemerkt, dass das Abkommen erst mit der Unterschrift am Freitag gelte, sagte Heusgen. Bis Freitag kann viel passieren. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich die Bundeswehr bald an einem möglichen internationalen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus beteiligen könnte.

Nötig sei dafür ein Mandat des Bundestags, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Montag in Berlin. Er sei optimistisch, dass dieses gegebenenfalls auch bis Freitag verabschiedet werden könne, wenn das Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs unterzeichnet werden soll. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass ein solches Mandat ziemlich zügig herbeigeführt werden kann, sagte Hille. Und die Reaktion auf die aktuelle Situation sei bereits intern vorbereitet worden.

Das ist ja jetzt keine Situation, die ganz neu vom Himmel fällt. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat das Rahmenabkommen zwischen USA und dem Iran als Desaster bezeichnet. Der angebliche Friedensdeal von Donald Trump mit dem Iran ist ein sicherheitspolitischer Offenbarungseid, sagte Kiesewetter bei t-online. Trump habe einmal mehr bewiesen, dass er am Ende stets einen Rückzieher mache.

Sobald ein brutales Regime droht, knickt er ein und opfert langfristige Sicherheitsinteressen für einen schnellen PR-Erfolg. Der Terror des Regimes würde mit dem Deal noch belohnt. Kiesewetter sprach von einem beispiellosen Verrat an der iranischen Bevölkerung. Alan Eyre, ehemaliger persischsprachiger Sprecher des US-Außenministeriums sagt, die Einigung zwischen dem Iran und den USA sei solange kein wirklicher Deal, bis der nicht unterschrieben sei.

Im Sender Aljazeera beschrieb Eyre die grundlegende Vereinbarung zwischen den Kriegsparteien so: Der Iran öffnet die Straße von Hormus, im Gegenzug heben die USA ihre Seeblockade auf. Der Iran bekomme zudem Geld. Die Bundesregierung hat die Notwendigkeit einer gebührenfreien Durchfahrt durch die Straße von Hormus bekräftigt. Die Meerenge müsse dauerhaft und uneingeschränkt für die freie Schifffahrt geöffnet werden, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes verwies darauf, dass die Bundesregierung sich in der Vergangenheit dabei immer für eine gebührenfreie Schifffahrt eingesetzt habe. Nach iranischen Angaben ist in das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran im letzten Moment eine Klausel eingefügt worden. Die soll dem Iran Gebühren für die Durchfahrt der Straße von Hormus zugestehen. Dies meldete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf informierte Kreise.

Der Text der Einigung sei im letzten Moment geändert worden, um die Frage der iranisch-omanischen Souveränität über die Straße von Hormus klar und ausdrücklich hervorzuheben. Fars erklärte: Die Verwendung des Begriffs maritime Dienstleistungen in der endgültigen Fassung bedeutet, dass die Vereinigten Staaten akzeptiert haben, dass Gebühren an den Iran gezahlt werden. Nach einer 60-Tage-Frist, während der kostenlose Durchfahrten möglich seien, sehe der Iran vor, Gebühren zu erheben, hieß es unter anderem in einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim.

Die britische Seeverkehrsbehörde UKMTO berichtet, Meldung von einem Angriff auf ein Containerschiff bekommen zu haben





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hisbollah Libanon Iran USA Abkommen Straße Von Hormus Gebühren Schifffahrt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spannungen um Iran-Deal: Trump kritisiert Israel nach Angriff auf Beirut, Hisbollah und Libanon reagierenEin israelischer Angriff auf Beirut verzögert die geplante Unterzeichnung eines US-Iran-Rahmenabkommens. Während Präsident Trump Israel kritisiert, macht der Iran die Waffenruhe im Libanon zur Vorbedingung. Die libanesische Regierung beschwert sich bei der UN über Glyphosat-Sprühungen.

Read more »

USA und Iran einigen sich auf Friedensabkommen, doch Spannungen bleiben hochDie USA und der Iran haben sich nach pakistanischen Angaben auf ein Friedensabkommen geeignet. Während die offizielle Unterzeichnung bevorsteht, kommt es zu israelischen Angriffen im Libanon, die den Prozess gefährden. Die USA, der Iran, Israel und die Hisbollah reagieren mit teils scharfen Tönen, während die EU über Sanktionen berät und die UN zu Zurückhaltung mahnt.

Read more »

Iran und USA vereinbaren Einigung zum Iran-Krieg, USA und Iran streiten sich über US-Blockade, Trump kritisiert israelische Attacke auf LibanonDer Iran kündigt ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges und der Militäreinsätze an verschiedenen Fronten in dieser Nacht an. Das gelte auch für den Libanon, erklärt der iranische Vize-Außenminister. Zudem beginne dann die Aufhebung der US-Seeblockade gegen die Islamische Republik, meldet die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den Politiker. Die Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen sollen in einem Zeitraum von 60 Tagen stattfinden, erklärt er weiter. Sollte die Gegenseite gegen Vereinbarungen verstoßen, werde der Iran eigene Maßnahmen ergreifen.Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Krieges geeinigt. Eine Einigung mit dem Iran sei 'jetzt vollständig', erklärt Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Sperrung der Straße von Hormus für die Schifffahrt werde aufgehoben, ebenso die Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine. Die Durchfahrt ist laut Trump gebührenfrei. Er fügt hinzu, 'Schiffe dieser Welt, werft eure Motoren an. Lasst das Öl fließen.'Die USA und der Iran haben sich nach Angaben der pakistanischen Regierung auf ein Friedensabkommen geeinigt. Beide Seiten hätten nach intensiven Gesprächen die sofortige und dauerhafte Einstellung der militärischen Operationen an allen Fronten erklärt, teilte der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf dem Kurznachrichtendienst X. Dies schließe auch den Libanon ein. Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung sei für kommenden Freitag (19. Juni) in der Schweiz geplant.

Read more »

Iran-Krieg: Die Stolpersteine beim Abkommen zwischen den USA und IranDie Umsetzung des Gaza-Abkommens steckt fest, Israel will seine Truppen nicht aus dem Libanon abziehen. Droht dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran das gleiche Schicksal?

Read more »