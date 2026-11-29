US-Behörden stufen die Top Fashion GmbH in Großbeeren als Hisbollah-Dependance ein. Inhaber Adnan A. ist als globaler Terrorist gelistet. Hintergrund und Sanktionen.

Das Logistikzentrum am Rande von Großbeeren in Brandenburg wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Hinter dem kleinen, eckigen Glaspavillon an der Märkischen Allee verbirgt sich jedoch ein Fall von globaler Bedeutung. Bis zum Vorjahr befand sich hier die "Top Fashion GmbH Konfektionsbügelei", ein Unternehmen, das sich offiziell der Aufbereitung von Mode-Retouren widmete. Diese scheinbar harmlose Tätigkeit diente jedoch als Tarnung für ein komplexes internationales Netzwerk, das mit dem libanesischen Schiismus-Verbündeten Hisbollah verknüpft ist. Die US-amerikanischen Sicherheitsbehörden haben die Firma und ihren früheren Inhaber massiv sanktioniert und als Teil einer terroristischen Finanzstruktur entlarvt.

Sanktionen durch das US-Finanzministerium

Die US-Behörde Office of Foreign Assets Control, kurz OFAC, hat Adnan A. seit 2022 als "Specially Designated Global Terrorist" gelistet. Auch die Top Fashion GmbH selbst steht auf dieser schwarzen Liste. Der offizielle Grund für die Sanktionen lautet im Datenblatt der Behörde klar und deutlich: "Linked To: HIZBALLAH". Das US-Finanzministerium argumentiert, dass die Reinigungsfirma in Großbeeren die deutsche Dependance eines global operierenden Netzwerkes war. Dieses Netzwerk erstreckte sich geografisch von Beirut über das südliche Afrika bis hin nach Brandenburg. Adnan A. wird darin nicht als einfacher Berliner Geschäftsmann dargestellt, sondern als Mitglied der Hisbollah, das ein internationales Unternehmernetz kontrolliert.

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Finanzierung von Terror durch Scheingeschäfte

Das US-Finanzministerium wirft Adnan A. vor, er habe insgesamt zehn Unternehmen in den Bereichen Handel, Investment und Bauwirtschaft besessen. Diese Firmen saßen teils allein, teils mit einem Geschäftspartner im Libanon, in Sambia und in Großbeeren. Der Vorwurf lautet, dass alle diese Unternehmen unter dem Deckmantel legitimer Geschäftsaktivitäten operierten. Insbesondere das libanesische Bauunternehmen wurde genutzt, um Gelder für die Hisbollah zu beschaffen und gleichzeitig Geldwäsche durchzuführen. Die Strukturen der Terrorismusfinanzierung sollen professionell und diversifiziert gewesen sein, um Aufsehen zu vermeiden und dennoch hohe Summen zu bewegen.

Verbindungen seit den 1990er Jahren

Recherchen zeigen, dass die Verbindungen von Adnan A. zum islamistischen Terror bereits in den frühen 1990er Jahren begannen. Er bewegte sich demnach im Umfeld der Täter eines der blutigsten Terroranschläge der jüngeren deutschen Geschichte. In deutschen Sicherheitskreisen ist bekannt, dass Adnan A. als Mitglied der Hisbollah gilt. Dennoch lebt er bis heute in Berlin, ohne dass ihm die deutsche Justiz entgegengetreten wäre. Das Bundesamt für Verfassungsschutz schätzt, dass etwa 1250 Menschen in Deutschland zur Hisbollah gezählt werden können. Etwa 300 dieser Anhänger leben in Berlin, wobei die Organisation hier zunehmend unauffälliger agiert, besonders seit einem Betätigungsverbot in Deutschland in Kraft trat.

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Expertenwarnung vor professioneller Struktur

Hans-Jakob Schindler, Senior Director des Counter Extremism Project, betont, dass die Hisbollah in Deutschland professionelle Terrorismus-Finanzierungsstrukturen unterhält. Als einer der international profiliertesten Experten für islamistischen Extremismus und Sanktionspolitik erklärt er, dass eine Organisation, die hunderte Millionen Dollar im Jahr ein- und ausgibt, dies nicht mit Amateuren stemmen kann. Die Hisbollah benötige ein diversifiziertes Portfolio aus Spenden, Firmen, Investitionen und Drogengeschäften, unterstützt durch gute Rechtsberatung. Deutschland habe sich dabei zu einem wichtigen sicheren Rückzugsraum und einem zentralen Standort der libanesisch-schiitischen Diaspora entwickelt, was die finanzielle Bedeutung der Region unterstreicht.

Geldflüsse aus dem Iran und Europa

Matthew Levitt, einer der weltweit besten Kenner der Hisbollah, erklärt, dass die Organisation aktuell den Großteil ihrer Gelder aus dem Iran bezieht. Europa sei dennoch finanziell von erheblicher Bedeutung. Die Hisbollah erwirtschafte in Europa einen nicht geringen Betrag, der das gesamte Netzwerk stützt. Die Aufdeckung der Top Fashion GmbH in Großbeeren ist daher ein deutliches Indiz dafür, wie tief diese Strukturen in den lokalen Wirtschaftsalltag in Deutschland verwoben sind. Die Tatsache, dass eine scheinbare Reinigungsfirma als Deckung für ein globales Terrorfinanzierungsnetz diente, verdeutlicht die Notwendigkeit intensiverer internationaler Überwachung und Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden.