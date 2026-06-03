Hisbollah setzt Angriffe auf Israel trotz Trump-Ankündigung fort

Die Hisbollah hat trotz der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Kampfpause ihre Raketenangriffe auf Israel fortgesetzt. Gleichzeitig gab es mehrere israelische Luftangriffe im Libanon mit zivilen Opfern. Während diplomatische Gespräche laufen, mehren sich im Libanon Stimmen, die die Entmilitarisierung des Landes fordern.

Trotz der von US-Präsident Donald Trump verkündeten Einigung auf eine Kampfpause zwischen Israel und der Hisbollah hat die pro-iranische Miliz ihre Angriffe auf Israel fortgesetzt.

Die Hisbollah erklärte, sie habe als Reaktion auf angebliche Verstöße der israelischen Armee gegen die Waffenruhe eine "Raketensalve" auf Israels Norden abgefeuert. Gleichzeitig wurden nach libanesischen Angaben bei neuen israelischen Luftangriffen im Süden des Libanon neun Zivilisten getötet, darunter zwei Rettungssanitäter. Das libanesische Gesundheitsministerium beschuldigte die israelische Armee, einen Krankenwagen der Amal-Miliz direkt angegriffen zu haben. Ein weiterer Angriff in der Nähe von Tyrus forderte sechs weitere Menschenleben, wobei die israelische Armee erklärte, keine Kenntnis von diesem Vorfall zu haben.

Zudem wurde ein libanesischer Soldat bei einem israelischen Angriff getötet, und ein Drohnenangriff auf ein Militärfahrzeug im Süden des Libanon verletzte zwei Menschen. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete israelische Angriffe auf mehr als 20 Orte im Süden des Libanon, teilweise nach vorheriger Warnung der Bewohner.

Diese Eskalation folgt nach einer Phase, in der der Libanon durch Hisbollah-Angriffe Anfang März in den Iran-Konflikt hineingezogen worden war, worauf Israel mit Luftangriffen und einem Bodenvorstoß im Süden des Libanon reagiert hatte. parallel dazu laufen diplomatische Bemühungen: Israelische und libanesische Vertreter trafen sich auf Botschafterebene im US-Außenministerium, um über eine Friedenslösung zu verhandeln. Bei der jüngsten Runde Mitte Mai hatte man sich auf eine 45-tägige Verlängerung der Waffenruhe geeinigt. Trumps Ankündigung einer Kampfpause erwies sich jedoch als brüchig.

Der ranghohe Hisbollah-Funktionär Mahmud Komati betonte, die Miliz werde keine einseitige Waffenruhe akzeptieren. US-Außenminister Marko Rubio äußerte die Hoffnung auf eine gemeinsame Erklärung und einen Aktionsplan für die Sicherheit im Libanon, der unabhängig von der Hisbollah sei. Im Libanon selbst mehren sich Stimmen, die sich gegen die Hisbollah stellen: In Tyrus, einer Hisbollah-Hochburg, unterzeichneten mehr als 180 Menschen eine Petition, die die Stadt zur "offenen Stadt" ohne Milizen erklären und die libanesische Armee dort stationieren möchte.

In Nabatije gab es eine ähnliche Petition mit über 200 Unterschriften. Einige Unterzeichner wurden online angegriffen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete die Hisbollah als "Stellvertreter des Iran", der den gesamten Libanon mit Waffengewalt unter Druck setze. Um den Libanon zu "retten" und Frieden zu erreichen, müsse das Land entmilitarisiert werden.

Diese Aussage unterstreicht die israelische Position, dass eine dauerhafte Lösung nur ohne die bewaffnete Präsenz der Hisbollah möglich sei. Die diplomatischen Gespräche und gleichzeitig die anhaltenden Gefechte zeigen die Komplexität der Lage. Während die internationale Gemeinschaft, insbesondere die USA, auf eine Deeskalation drängt, bleiben die Frontlinien zwischen Israel und der Hisbollah entlang der libanesisch-israelischen Grenze aktiv. Die libanesische Zivilbevölkerung gerät zunehmend zwischen die Fronten und leidet unter den Folgen des Konflikts.

Die jüngsten Vorfälle, insbesondere der Angriff auf einen Krankenwagen, haben international für Empörung gesorgt und die humanitäre Krise im Libanon verschärft. Ob die diplomatischen Verhandlungen zu einer stabilen Waffenruhe führen können, bleibt angesichts der unversöhnlichen Positionen beider Seiten ungewiss. Die Hisbollah verlangt eine Beendigung der israelischen Angriffe als Voraussetzung für eine Feuerpause, während Israel auf eine Entwaffnung der Miliz pocht.

Intern wächst im Libanon der Widerstand gegen die Hisbollah, besonders in südlibanesischen Städten, die traditionell unter dem Einfluss der Miliz stehen. Diese interne Dynamik könnte die Verhandlungsposition der libanesischen Regierung stärken, doch die Hisbollah bleibt eine mächtige Kraft mit engen Bindungen an den Iran. Die Entwicklung zeigt, dass der Konflikt nicht nur militärisch, sondern auch politisch und gesellschaftlich ausgetragen wird.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob die internationalen Vermittlungsbemühungen zu einer substanziellen Reduzierung der Gewalt führen können, oder ob sich der Kreislauf von Angriff und Vergeltung fortsetzt. Die Lage bleibt instabil und kann sich jederzeit erneut eskalieren





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