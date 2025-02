Hisense 4K-Fernseher mit Google TV bei Amazon für 426,69 Euro - Sparpreis!

Amazon bietet derzeit einen Hisense 55 Zoll 4K Fernseher mit Google TV zum unschlagbaren Preis von 426,69 Euro an. Das Modell überzeugt mit UHD-Auflösung, QLED-Technologie, HDR, Dolby Atmos Sound und Smart-TV Funktionen. Käufer auf Amazon bewerten das Gerät mit 4,3 von 5 Sternen.

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Fernseher mit modernster Technik seid, der gleichzeitig euer Budget schont, seid ihr momentan bei Amazon genau richtig. Dort findet ihr einen 4K-Fernseher von Hisense zu einem unschlagbaren Sparpreis . Den 55-Zoll-Fernseher von Hisense bekommt ihr derzeit bei Amazon zum Sparpreis von 426,69 Euro inklusive Versand (zum Angebot bei Amazon ). Regulär kostet das Modell deutlich mehr. Ein Top-Angebot also, das allerdings nur für kurze Zeit zu haben ist.

Was kann der Hisense 55E7NQ TV? Ihr könnt euch auf einen Fernseher freuen, der nicht nur eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (ca. 139 cm) bietet, sondern auch mit einer gestochen scharfen Bildqualität dank UHD-Auflösung und QLED-Technologie mit HDR punkten kann. Die Farben sind lebendig und die Schwarzwerte tief, was vor allem Film- und Serienfans begeistern wird. Doch nicht nur das Bild überzeugt, auch der Sound soll ordentlich sein. Mit Dolby Atmos liefert das Gerät einen erstklassigen Klang. Und für diejenigen unter euch, die noch mehr möchten, könnt ihr ganz einfach über Bluetooth eine Soundbar oder andere Audiogeräte verbinden. Natürlich dürft ihr euch auch über die Smart-TV-Funktionen freuen. Der Hisense 55E7NQ ist mit Google TV ausgestattet, das euch eine Vielzahl an Apps und Diensten zur Verfügung stellt. Ob Netflix, Amazon Prime Video, YouTube oder die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender – hier findet ihr praktisch alles, was ihr zum Streamen braucht. Auf Amazon zeigen sich die Käufer zufrieden und bewerten das Modell mit guten 4,3 von 5 Sternen, basierend auf über 1.000 Rezensionen. Dieser Fernseher ist also eine lohnende Investition für alle, die einen modernen Fernseher suchen, ohne dafür ein Vermögen ausgeben zu müssen. Mit seinem 4K-Panel und der Möglichkeit, nahezu alle Streaming-Dienste zu nutzen oder herunterzuladen, steht dem Streaming- und Fernsehvergnügen nichts mehr im Wege





