Hisense Bundle: 75 Zoll MiniLED und Soundbar bei Joybuy

Joybuy bietet ein exklusives Paket aus dem 75 Zoll Hisense 75E8S MiniLED Fernseher und der AX5125H Soundbar mit kostenlos Versand zu einem reduzierten Gesamtpreis.

Der Online-Händler Joybuy verkauft aktuell ein umfassendes Heimkino-Paket, das den Fernsehapparat Hisense 75E8S mit der Soundbar Hisense AX5125H kombiniert. Dieses Bundle ist für den Kaufpreis von 999 Euro verfügbar, wobei der Versand kostenlos erfolgt. Der Preis für dieses spezifische Angebot ist signifikant niedriger als der reguläre Einzelkauf beider Geräte zusammengenommen.

MiniLED Technologie und hohe Bildwiederholrate

Das Herzstück des Pakets bildet der 75 Zoll große Fernseher Hisense 75E8S. Er verwendet eine moderne MiniLED-Technologie, die über 180 Dimm-Zonen verfügt. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass Farben besonders kräftig erscheinen und dunkle Filmszenen dennoch gute Schwarzwerte aufweisen. Das Display unterstützt eine native Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz. Dies gewährleistet, dass schnelle Kameraschwenks bei Sportübertragungen oder actionreiche Videospielen flüssig ablaufen.

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Zur Verbindung mit modernen Konsolen bietet das Gerät zwei HDMI-2.1-Anschlüsse. Diese Schnittstellen sind notwendig, um die volle Leistung der neuesten Spielkonsolen auszunutzen. Die Kombination aus hoher Hertz-Zahl und schnellen Anschlüssen macht das Modell für Spieler und Sportfans besonders attraktiv.

Komplettes Dolby Atmos Soundsystem

Neben dem Bildschirm ist die Soundbar Hisense AX5125H Teil des Pakets. Sie liefert 500 Watt Spitzenleistung und ergänzt das visuelle Erlebnis um hochwertigen Klang. Das System besteht aus der eigentlichen Soundbar, einem kabellosen Subwoofer für tiefe Bässe sowie zwei kabellosen Rücklautsprechern.

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Durch die Unterstützung von Dolby Atmos entsteht ein Raumklang. Dieser soll bei Filmen das Gefühl vermitteln, direkt im Geschehen zu sitzen. Die kabellose Auslegung der Komponenten vereinfacht die Installation im Wohnzimmer erheblich, da weniger Kabel verlegt werden müssen.

Kaufempfehlung für verschiedene Wohnsituationen

Für Käufer mit wenig Platz oder einem extrem geringen Stromverbrauch sind kleinere Modelle oft die bessere Wahl. Allerdings stellt dieses Bundle eine gute Gelegenheit für preisbewusste Käufer mit ordentlich Platz dar, moderne Heimkino-Technik günstig zu erwerben. Der Fokus liegt hier auf der Größe des Displays und der vollständigen Ausstattung.

Es gibt auch Alternativen auf dem Markt, wie etwa einen 65 Zoll TV mit Google TV, der für 399 Euro angeboten wird. Dies ist jedoch eine andere Produktkategorie und nicht Teil des aktuellen Hisense-Angebots. Die Experten von Joybuy prüfen dabei Preise, Kundenbewertungen und Testergebnisse unabhängig und kritisch.

Wirtschaftliche Aspekte und Bestellhinweise

Die Nutzung der Webseite ist für die Kunden kostenlos. Allerdings erhalten die Redaktionsexperten vom Anbieter eine kleine Vergütung, wenn Produkte oder Services über einen Link gekauft werden. Der Preis für den Käufer bleibt dabei unverändert. Diese Vergütung sichert die redaktionelle Unabhängigkeit.

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Es wird betont, dass es sich um echte Schnäppchen und keine Mogelpackungen handelt. Das Paket unterbietet den regulären Einzelkauf beider Geräte deutlich und setzt auf die Kombination aus technischer Leistung und einem extrem niedrigen Preis für die Gesamtkonfiguration.