The exciting and transformative season for Manchester United is on the brink of extraordinary milestones, as Portuguese star Bruno Fernandes is rapidly gaining on historic records and playing a vital part in the team's resurgence under brilliant Coach Michael Carrick.

Ein ganz großer Anteil an diesem Erfolg hatte der Leistungsträger Bruno Fernandes (31). Der Portugiese wurde erst kürzlich von britischen Journalisten zum Spieler der Saison gewählt und auch bei den United -Fans gewann er diese Auszeichnung.

Doch das ist nicht alles, was er in der laufenden Spielzeit noch erreichen kann. Denn Fernandes hat die Chance, eine historische Bestmarke zu knacken. Saison knacken. Laut der offiziellen Website der Liga hat Uniteds Nummer zehn 19 Assists und somit einen weniger als die Rekordhalter Thierry Henry (48) und Kevin de Bruyne (34).

Zwei Spieltage hat Fernandes noch Zeit, der über die zum Greifen nahe Bestmarke sagt: \"Ich habe schon einmal gesagt, dass es ein ganz besonderer Rekord ist, weil er Thierry und Kevin gehört. Sie waren viele, viele Jahre lang herausragende Spieler in der Premier League, und es wäre großartig, ihn zu brechen. \" Der 87-fache portugiesische Nationalspieler ergänzte: \"Zu meinem Spiel gehört es, Torchancen zu kreieren, meine Mitspieler mit dem Ball zu bedienen und ihnen beim Toreschießen zu helfen.

Wenn ich also selbst die Chance habe, Tore zu erzielen, nutze ich sie natürlich gerne. Dieser Rekord wäre eine (gesamt�re)"grosse Leistung", aber ich möchte mich nicht wirklich darauf konzentrieren. \ Es wäre dennoch die Krönung einer starken Saison. Fernandes führte die \"Red Devils\" seit der Saison 2023/24 zurück in die Königsklasse.

Aus der Lachnummer der letzten Jahre soll wieder ein glanzvoller Verein werden, der um die großen Titel kämpft. Eine wichtige Personalie ist neben dem offensiven Mittelfeldspieler auch der Trainer Michael Carrick (44). Der Ex-Profi, der Anfang des Jahres interimsweise von Ruben Amorim (41) übernahm, hauchte United neues (Leben) ein. Fernandes zeigt sich sehr angetan von der Leistung Carricks: \"Er hat zum Saisonende hin hervorragende Arbeit geleistet. \" Leitet dieses Duo eine neue Ära im Old Trafford ein





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