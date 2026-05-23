Historiker sagt, dass die Deutschen über die Verbrechen der NS-Zeit wusste

Historiker Götz Aly wehrt sich gegen die verbreitete Annahme in Deutschland, dass die Bevölkerung nach dem Krieg von der Shoah und anderen NS-Taten nichts wusste. Er betont, dass viele Deutsche an den Verbrechen beteiligt oder zumindest von ihnen wusste.

Viele Deutsche sagten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass sie über den Massenmord an sechs Millionen Juden sowie andere Verbrechen, die von Adolf Hitlers Truppen begangen wurden, nichts gewusst hatten.

Bis heute hält sich der Glaube in vielen deutschen Familien, dass die eigenen Vorfahren erst nach dem Krieg vom Grauen erfuhren. Im ZEITREISE-Podcast von BILD-Reporter Filipp Piatov widerspricht Historiker Götz Aly dieser Vorstellung: Der Holocaust und andere Verbrechen seien in der Nazi-Zeit kein Geheimnis gewesen. Viele Deutsche hätten daran mitgewirkt, davon profitiert oder gewusst.

Und mehr noch: Aly zufolge wollte die Führung sogar, dass die Bevölkerung über die Verbrechen Bescheid wusste – um sie zum fanatischen Kampf zu motivieren.erfolgten in aller Öffentlichkeit, sagt Aly, der in seinem Buch „Wie konnte das geschehen?

“ dokumentiert, was schon vor 1945 über die Verbrechen bekannt war: Die Deportation der deutschen Juden erfolgte prinzipiell am helllichten Tag. (…) Es sollten alle sehen. Dann wurden die da durch die Stadt geführt zu irgendeinem Bahnhof. Und daneben liefen grölende Kinder her und sagten: ‚Jude, Jude, Jude, ihr kommt nicht wieder.





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