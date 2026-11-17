Die niederländische Elf erleidet unter Xavi Hernández mit 0:5 die höchste Niederlage seit 1959. Die holländischen Medien reagieren entsetzt auf die Demütigung in Berlin und kritisieren die defensive Struktur.

Die Nationalelf der Niederlande erleidet am Ende des Jahres eine historisch hohe Demütigung im Länderspiel gegen Deutschland. Das Spiel in Berlin endete mit einem deutlichen 0:5 für die deutsche Auswahl, was für die Oranje-Mannschaft die höchste Niederlage seit dem Jahr 1959 bedeutet. Diese Ergebnisse werfen ein Schlaglicht auf die aktuelle Verfassung der holländischen Auswahl unter der Anleitung von Trainer Xavi Hernández.

Medienreaktionen nach der Pleite in Berlin

Die holländische Presse reagiert umgehend und unerbittlich auf das sportliche Desaster in Deutschland. Das Blatt De Telegraaf stellt fest, dass die Niederlande in Berlin vernichtend geschlagen wurden. Es handelt sich um die schlechteste Ergebnisserie seit mehr als sechs Jahrzehnten. DieReporter betonen, dass die Mannschaft drei Tage nach einer glanzvollen Leistung gegen Griechenland hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde.

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Auch die Zeitung AD zieht ein ähnliches Fazit zur Situation. Dort heißt es, dass nach der Fußballshow gegen Griechenland eine brutale Landung folgte. Die Medienstimmen einigten sich darauf, dass die Leistung in der Hauptstadt kaum zu verteidigen ist. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkorganisation NOS titelt ebenfalls eindeutig, dass Oranje von Deutschland gedemütigt wurde.

Kritik am Fehlen von Frenkie De Jong

Ein zentraler Kritikpunkt in der Berichterstattung ist das Fehlen des Mittelfeldstars Frenkie de Jong. Zwar wird es als zu einfach angesehen, die gesamte Verantwortung auf seine Abwesenheit zu schieben. Fest steht jedoch, dass sein fehlendes Spiel im Aufbau schmerzlich vermisst wurde. Ohne ihn zeigte das Team laut Berichten eine desolate Struktur im Mittelfeld.

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Die Verbindung zwischen Abwehr und Offensive brach zusammen. Die deutsche Elf nutzte diese Lücken konsequent aus. Die holländische Defensive wirkte orientierungslos und konnte die Angriffe der Gegner nicht adequately stoppen. Dies führte zu den fünf Toren im Netz von Oranje.

Gruppensituation und weitere Konsequenzen

Der Sportnieuws berichtet, dass die Niederlande nun mit ansehen müssen, wie ihnen der Gruppensieg durch die Finger gleitet. Diese Niederlage hat weitreichende Auswirkungen auf die Qualifikationssituation. Die Punkte, die hier verschenkt wurden, sind entscheidend für die weitere Planung der Saison.

Die Stimmung im Team ist entsprechend gedämpft. Trainer Xavi Hernández muss nun die Defizite analysieren und Lösungswege finden. Die Kritik der Medien wird sich in den kommenden Wochen verschärfen, sollten die Leistungen nicht zügig verbessert werden. Das Jahr endete für die Oranje-Mannschaft mit einem negativen Highlight, das langfristig nachwirken wird.