Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Seine Wurzeln reichen zurück bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Jedes Jahr kommen Besucher aus den verschiedensten Ländern dieser Erde und verfallen dem Nürnberger Budenzauber. Unsere Bildergalerie zeigt den Christkindlesmarkt im Wandel der Zeit.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Seine Wurzeln reichen zurück bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Jedes Jahr kommen Besucher aus den verschiedensten Ländern dieser Erde und verfallen dem Nürnberger"Budenzauber".

Unsere Bildergalerie zeigt den Christkindlesmarkt im Wandel der Zeit. Aus dem Jahr 1678 stammt die erste schriftliche Erwähnung des Nürnberger Christkindlesmarkts. Im 19. Jahrhundert verlor er allerdings mehr und mehr an Bedeutung und musste unter anderem auf die Insel Schütt ausweichen. 1933 kehrte der Christkindlesmarkt dann auf den Hauptmarkt zurück.

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Gleichzeitig hatte die Figur des Christkindes ihren ersten Auftritt. Die Feierlichkeiten sollten unter dem Nationalsozialismus zum verklärten Image der Stadt Nürnberg beitragen. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges gab es einige Jahre lang keinen Christkindlesmarkt. Dieses Bild entstand 1947 und zeigt den Verkauf von Tannenzweigen auf dem Hauptmarkt.