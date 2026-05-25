Historische Chance: Rot-Weiss Essen kurz vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga

Nach einem Sieg im Hinspiel kämpft Rot-Weiss Essen im Relegationsspiel gegen Fürth um den Aufstieg in die zweite Liga nach 19 Jahren Abwesenheit.

Rot-Weiss Essen steht an einer Schwelle, die für die gesamte Stadt und die treue Fangemeinde eine immense Bedeutung hat. Nach fast zwei Jahrzehnten – exakt neunzehn langen Jahren – der Sehnsucht und des Wartens bietet sich dem Traditionsverein nun die historische Gelegenheit, endlich wieder in die 2.

Bundesliga aufzusteigen. Der Weg dorthin führt über die Relegationsspiele, wobei der Pott-Klub bereits einen entscheidenden Vorteil aus dem Hinspiel mitnehmen konnte. Mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg ist die Ausgangslage für das Rückspiel in Fürth äußerst vielversprechend. Theoretisch würde bereits ein Unentschieden ausreichen, um den Aufstieg zu besiegeln und die Rückkehr in den professionellen Fußball zu feiern.

Doch wer den Geist von Rot-Weiss Essen kennt, weiß, dass man sich dort nicht allein auf das Ergebnis aus dem ersten Spiel verlassen möchte. Der Trainer des Teams betont in seinen Ausführungen sehr deutlich, dass eine rein defensive Haltung im Rückspiel gefährlich wäre. Es gehe nicht darum, sich in die eigene Hälfte zurückzuziehen und nur auf Gegenstösse zu hoffen.

Vielmehr sei es ratsam, den Gegner von der ersten Sekunde an unter Druck zu setzen und ihn möglichst weit vom eigenen Tor fernzuhalten. Ein passives Einigeln könnte dazu führen, dass man die Kontrolle über das Spiel verliert und in eine Rolle gerät, aus der man kaum noch ausbrechen kann. Besonders in einem Heimspiel ist Greuther Fürth bekannt dafür, mit einer enormen Zielstrebigkeit und Intensität aufzutreten.

Daher gilt es für die Essener, den kleinen Vorsprung nicht nur zu verwalten, sondern durch eine aktive Spielweise zu verteidigen und idealerweise sogar weiter auszubauen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Duell zwischen dem Kult-Verteidiger Ben Hüning und dem gegnerischen Torschützenkönig Futkeu. Im Hinspiel gab es bereits spannende Szenen, in denen Hüning seinen Gegenspieler weitgehend neutralisierte. Ein kontroverser Moment war dabei ein Bodycheck gegen Futkeu, der aus Sicht der Essener zwingend zu einer gelben Karte hätte führen müssen.

Da der Schiedsrichter Daniel Schlager jedoch nur eine Ermahnung aussprach, blieb Futkeu im Spiel, obwohl er bereits vier Verwarnungen auf seinem Konto hatte. Hüning zeigte sich im Nachgang enttäuscht darüber, dass diese fünfte Gelbe Karte nicht gezogen wurde, betonte jedoch gleichzeitig seine Zuversicht. Er hatte den Stürmer im Griff und freut sich nun auf die Fortsetzung dieses intensiven Duells im Rückspiel, um den Aufstieg mitzubesiegeln.

Die Vorfreude in Essen ist bereits jetzt greifbar und hat Ausmaße angenommen, die weit über den Sport hinausgehen. In der Stadt wird bereits an einem triumphalen Empfang gearbeitet. Sollte der Aufstieg glücken, ist geplant, dass die Mannschaft im Bus eine spontane Party feiert, inklusive Stopps an lokalen Burger-Buden, bevor sie im frühen Mittwochmorgen in ihre Heimatstadt zurückkehrt.

Am Kennedyplatz ist ein riesiges Public Viewing organisiert, an dem tausende Fans teilnehmen werden, um gemeinsam mit ihrem Team die Rückkehr in die zweite Liga zu bejubeln. Die Ausdauer und Loyalität der RWE-Anhänger ist legendär, und diese Leidenschaft wird die Spieler auf dem Platz in Fürth sicherlich zusätzlich beflügeln. Interessanterweise gibt es im Vorfeld des Spiels noch eine kuriose Randnotiz bezüglich der Spielleitung. Als Schiedsrichter für die entscheidende Partie in Fürth wurde Robert Schröder aus Hannover nominiert.

In einer fast schon schicksalhaften Fügung pfeift Schröder ausgerechnet für einen Bezirksliga-Verein namens SG Blaues Wunder. Für den Unparteienen ist es eine Premiere im Profibereich von RWE, auch wenn er bereits im Jahr 2008 eine Partie der U17-Bundesliga zwischen Essen und Arminia Bielefeld leitete. Dieses Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden – ein Resultat, das den Essenern im aktuellen Kontext des Rückspiels absolut recht wäre, da es den Aufstieg garantieren würde.

Nun hoffen alle Beteiligten, dass die Partie fair verläuft und der Pott-Klub seine Chance nutzt, um die lange Durststrecke zu beenden





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