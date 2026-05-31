Historische Einigung: DFB und Frauen-Bundesliga beenden Konflikt und vollziehen Ausgliederung bis 2027

Nach monatelangen Verhandlungen haben der DFB und die Frauen-Bundesliga eine grundlegende Einigung erzielt. Die Liga wird zum 1. Juli 2027 in die vollständige Eigenständigkeit entlassen. Ein siebenjähriger Grundlagenvertrag regelt die künftigen Finanzbeziehungen und Zuständigkeiten. FBL-Präsidentin Katharina Kiel setzte sich mit ihren Forderungen durch und erhält zudem einen Sitz im DFB-Präsidium.

Der langjährige Konflikt zwischen dem Deutschen Fußball -Bund ( DFB ) und der neu strukturierten Frauen-Bundesliga ( FBL ) ist nach einem halben Jahr beigelegt. Das DFB -Präsidium hat am Sonntag, vor dem WM-Testspiel gegen Finnland in Mainz, die Ausgliederung der FBL und den zugrunde liegenden Vertrag offiziell gebilligt.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2027 wird die Liga unter der Führung ihrer Präsidentin Katharina Kiel in die vollständige Eigenständigkeit entlassen. Der nun vereinbarte Grundlagenvertrag regelt künftig die finanziellen Transfers und die Zuständigkeitsbereiche zwischen dem Verband und der Liga. Nach einer Übergangssaison 2026/27 wird die FBL, orientiert am Vorbild der DFL und der Bundesliga, zur alleinigen Pächterin der Rechte zur Austragung der Frauen-Bundesliga.

Sie trägt dann die alleinige Verantwortung für den Spielbetrieb und die Vermarktung der Liga. Die Einigung, an der FBL-Präsidentin Kiel maßgeblich beteiligt war, beinhaltet mehrere zentrale Punkte. So wird der DFB während der siebenjährigen Laufzeit des Vertrags insgesamt mehr als 20 Millionen Euro an die FBL zahlen. Diese Summe ist deutlich geringer als die ursprünglich im gescheiterten Joint-Venture-Modell zugesagten 100 Millionen Euro über acht Jahre.

Nach dem Scheitern des Joint Ventures, bei dem DFB und FBL jeweils 50 Prozent an einer FBL GmbH halten sollten, hatte der DFB sogar eine vollständige Einstellung seiner finanziellen Beteiligung in Erwägung gezogen. Ein Teil der Rückflüsse, die die FBL an den DFB leistet, ist verzögert und an das wirtschaftliche Wachstum der Liga geknüpft, was beide Seiten an einer erfolgreichen Entwicklung teilhaben lässt. Katharina Kiel, die seit ihrer Wahl am 10.

Dezember 2025 die verhärteten Fronten durch persönliches Engagement und professionelle Verhandlungen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Generalsekretär Holger Blask auftauen konnte, erhält als FBL-Präsidentin einen festen Sitz im DFB-Präsidium. Trotz eines konkreten und lukrativen Abwerbungsversuchs des FC Chelsea, der nach dem Verkauf seines Frauen-Teams an den Mutterkonzern BlueCo 22 einen CEO suchte, hat die Direktorin von Eintracht Frankfurt ihre Zusage für das ehrenamtliche Amt im Verband gegeben und wird es auch ausüben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Einigung ist die sofortige Übertragung der TV-Vermarktungsrechte auf die FBL. Die Liga übernimmt damit die in Eigenregie durchzuführende Ausschreibung der TV-Rechte für die kommenden Vertragsperioden. Die aktuellen Rechte liegen noch bis zum Ende der Saison 2026/27 bei MagentaSport, DAZN (jeweils alle 132 Spiele), Sport1 (22 Spiele) sowie ARD und ZDF (insgesamt zehn Spiele).

Formal müssen der Grundlagenvertrag und die Ausgliederung noch von der Mitgliederversammlung der FBL, die aus den 14 Clubs der Liga besteht, sowie von einem außerordentlichen DFB-Bundestag beschlossen werden. Dies wird jedoch als reine Formsache betrachtet, da alle Beteiligten bereits ihre grundsätzliche Zustimmung signalisiert haben. Die institutionalisierte Unabhängigkeit markiert einen historischen Schritt für den Frauenfußball in Deutschland und verleiht der Liga erstmals die volle unternehmerische Handlungsfähigkeit, um ihre wirtschaftlichen und sportlichen Potenziale eigenständig zu entfalten





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