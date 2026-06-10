Historische Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Mehr Teams, mehr Spiele, mehr Herausforderungen

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird in drei Ländern ausgetragen und bringt viele Neuerungen mit sich. Mehr Teams, mehr Spiele und ein neuer Modus machen das Turnier zu einer der außergewöhnlichsten Endrunden der Fußball-Geschichte.

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 wird ein historisches Ereignis. Erstmals findet sie in drei Ländern statt, erstmals nehmen 48 Mannschaften teil und erstmals werden insgesamt 104 Spiele ausgetragen.

Die Aufgabe ist auf dem Papier machbar, aber bei einer aufgeblähten WM mit neuem Modus, weiten Reisen und ungewohnten klimatischen Bedingungen keineswegs trivial. Die Gruppenphase dauert bis Ende Juni, anschließend geht es mit der neuen Runde der letzten 32 weiter. Danach folgen Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und das Finale. Elf Spielorte liegen in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada.

Zu den Austragungsorten gehören unter anderem New York/New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Houston, Seattle, Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey, Toronto und Vancouver. Damit wird die WM 2026 logistisch eine der außergewöhnlichsten Endrunden der Fußball-Geschichte. Die Distanzen zwischen den Spielorten sind enorm, dazu kommen unterschiedliche Zeitzonen und klimatische Bedingungen - von mexikanischer Höhe bis zu US-Sommerhitze. Curaçao ist der klare Außenseiter der Gruppe, aber als WM-Debütant auch ein unangenehmer Auftaktgegner.

Die Elfenbeinküste bringt traditionell viel Athletik und individuelle Qualität mit. Ecuador gilt als taktisch reife Mannschaft aus Südamerika, die dem DFB-Team im letzten Gruppenspiel gefährlich werden kann. MagentaTV zeigt alle 104 Spiele live, davon 44 exklusiv. ARD und ZDF übertragen 60 Partien im Free-TV und in ihren Streams.

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind frei empfangbar. Wer Weltmeister werden will, muss also mehr Spiele überstehen als bei früheren Turnieren. Für Favoriten bedeutet das mehr Stolperfallen, für Außenseiter mehr Chancen - und für Fans deutlich mehr WM-Fußball. Insgesamt treten 48 Nationen an.

Neben den drei Gastgebern USA, Kanada und Mexiko sind die qualifizierten Teams aus Europa, Südamerika, Afrika, Asien, Nord- und Mittelamerika sowie Ozeanien vertreten. Die größere Teilnehmerzahl verändert das Turnier deutlich. Nations wie Curaçao, Jordanien, Usbekistan oder Kap Verde stehen erstmals auf der WM-Bühne. Gleichzeitig sind viele Schwergewichte dabei, darunter Zum Favoritenkreis der WM 2026 zählen vor dem Turnier vor allem die klassischen Top-Nationen.

Angeführt wird das Feld bei vielen Buchmachern von . Auch Deutschland gehört zum erweiterten Kreis der Anwärter, geht aber nicht als Topfavorit in das Turnier. Die WM 2026 besteht aus zwölf Gruppen von A bis L. Für Deutschland ist vor allem Gruppe E relevant, doch auch andere Gruppen bieten brisante Duelle und große Namen. Durch den neuen Modus reicht möglicherweise schon Platz drei für das Weiterkommen - die Gruppenphase dürfte dadurch bis zum letzten Spieltag offen bleiben.

Bei der WM 2026 gibt es mehrere Regel-Neuerungen. Unter anderem bekommt der VAR zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten, etwa bei bestimmten Eckball-Entscheidungen und Gelb-Roten Karten.

Außerdem werden Countdowns gegen Zeitspiel eingeführt, unter anderem bei Einwürfen, Abstößen und Auswechslungen. Die Änderungen sollen das Spiel flüssiger machen und klare Fehlentscheidungen weiter reduzieren. Gerade bei einem Turnier mit 104 Spielen dürften die neuen Regeln aber auch für Diskussionen sorgen. Die WM 2026 dürfte für viele Fans auch finanziell zur Herausforderung werden.

Neben langen Reisen zwischen den Spielorten in den USA, Kanada und Mexiko kommen hohe Kosten für Flüge, Hotels und Eintrittskarten hinzu. Die Ticketpreise variieren je nach Spiel und Kategorie, besonders die Topspiele und die K.o. -Phase sind erfahrungsgemäß deutlich teurer als Vorrundenpartien. Wichtig für Fans: Tickets sollten ausschließlich über die offiziellen FIFA-Kanäle oder den offiziellen Wiederverkauf erworben werden.

Auf dem freien Zweitmarkt können Preise stark steigen, zudem besteht bei nicht autorisierten Angeboten ein Risiko, am Ende kein gültiges Ticket zu erhalten





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