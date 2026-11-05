Historische Midterm-Siege: Vielfalt gewinnt trotz Trump-Ära

US-Midterms: Fast 20 historische Erstwahlen für Minderheiten. Analyse der Wahlergebnisse, demografischen Verschiebungen und strategischer Gründe.

Die Ergebnisse der US-Midterm-Wahlen markieren einen historischen Wendepunkt in der amerikanischen Politikgeschichte. Knapp 20 sogenannte "Firsts" zogen in die politischen Gremien ein, darunter die erste schwarze Gouverneurin im Bundesstaat Georgia, die erste muslimische Senatorin in Michigan und der erste offen schwule Mann im Senat von New Hampshire. Diese Erfolge stehen in einem scharfen Kontrast zur Politik der vergangenen zwei Jahre unter Präsident Donald Trump, der Diversitätsprogramme streichen ließ und Migranten massenhaft abschieben ließ. Verteidigungsminister Pete Hegseth feuerte den schwarzen Generalstabschef Charles Brown und warf trans Soldaten aus der Armee, während Trump den demokratischen Kandidaten Abdul El-Sayed wegen seines Glaubens attackierte.

Demografische Wende als Erfolgsfaktor

Die demografische Entwicklung der Vereinigten Staaten hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten fundamental verändert und bildet das Fundament für diese Wahlerfolge. Laut Pew Research Center waren bei diesen Midterms 61 Prozent der Wahlberechtigten weiß, ein deutlicher Rückgang gegenüber 74 Prozent vor zwanzig Jahren. Gleichzeitig verdoppelte sich der Anteil anderer Bevölkerungsgruppen. Dieser Wandel wirkt doppelt: Er verändert nicht nur die Zusammensetzung der Wählerschaft, sondern auch die Profile der gewählten Amtsträger. Je größer eine Gruppe wird, desto mehr Mitglieder sitzen bereits in Stadträten und Landtagen, was den Aufstieg in höhere Ämter erleichtert. So wurde Xavier Becerra zum ersten Latino-Gouverneur Kaliforniens seit 150 Jahren gewählt, nachdem er zuvor Abgeordneter, Generalstaatsanwalt und Minister war.

Also read – historische Siege für Demokraten: Eine Wahlnacht für die Geschichtsbücher

Strategische Vorbereitung überwindet politische Barrieren

Die erfolgreichen Kandidaten profitierten jedoch nicht allein von einer allgemeinen blauen Welle oder einer angeblich gestiegenen Toleranz. Forschungsdirektorin Kelly Dittmar vom Center for American Women and Politics der Rutgers University betont, dass die notwendigen Vorarbeiten entscheidend waren. Der Weg in diese Ämter war für die meisten dieser Frauen deutlich länger als für ihre Vorgänger. Bei Stacey Abrams zeigt sich dies exemplarisch: Die schwarze Demokratin verlor 2018 und 2022, baute aber über Jahre hinweg eine massive Wählerregistrierung auf, von der Keisha Lance Bottoms nun profitierte. Bottoms gewann in Georgia mit Unterstützung der schwarzen Wählerschaft, die zu 91 Prozent hinter ihr stand, obwohl weiße Wähler zu 65 Prozent gegen sie stimmten. Diese Gruppe stellt inzwischen fast drei von zehn Wählern in Georgia.

Advertisement

Ablehnung des Weißen Hauses als Treiber

Vier von zehn Wählern gaben in der Nachwahlbefragung AP VoteCast an, ihre Stimme sei vor allem Ausdruck der Ablehnung des Mannes im Weißen Haus. Republikanischer Meinungsforscher Patrick Ruffini erkennt in den Ergebnissen ein vertrautes Muster: Wo Trump 2024 stark war, waren die Republikaner auch jetzt stärker als anderswo. Dennoch rutschte das ganze Land insgesamt einige Punkte nach links. Viele der "Firsts" bei diesen Wahlen waren Frauen, wobei vier Staaten zum ersten Mal überhaupt eine Frau zur Gouverneurin wählten, darunter Marsha Blackburn in Tennessee. Colorado schickt mit Melat Kiros erstmals eine schwarze Frau in den Kongress, Nebraska mit Denise Powell erstmals eine Latina.

Fokussierung auf Kompetenz statt Identität

Auffällig war, dass keiner der kandidierenden Sieger seine Hautfarbe, seinen Glauben oder seine Sexualität in den Vordergrund stellte. Der republikanische Gouverneur Byron Donalds in Florida sagte, er konzentriere sich nicht darauf, Geschichte zu schreiben. Chris Pappas erklärte dasselbe, während sein Gegner John Sununu dessen Ehe mit einem Mann kein einziges Mal erwähnte. Die Wähler scheinen diese Fokussierung auf Kompetenz nicht gestört zu haben. Abdul El-Sayed gewann mit 52 Prozent der Stimmen, obwohl er im Wahlkampf angegriffen wurde. Melissa Deckman, Chefin des Umfrageinstituts PRRI, misst seit Jahren, wie tolerant die Amerikaner gegenüber bestimmten Gesetzesvorhaben eingestellt sind, doch Mehrfalt im Amt bedeutet nicht zwangsläufig mehr Toleranz im gesamten Land.