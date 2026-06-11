Historische Premiere: Drei Eröffnungsfeiern für die Fußball-WM 2026

Die Weltmeisterschaft 2026 bricht mit Traditionen und startet mit drei spektakulären Eröffnungszeremonien in Mexiko, Kanada und den USA, um die kulturelle Vielfalt der Gastgeber zu feiern.

Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Turniers, da sie nicht nur durch ihre enorme Größe, sondern auch durch eine beispiellose organisatorische Neuerung besticht.

Zum ersten Mal wird die Weltmeisterschaft von drei verschiedenen Nationen gemeinsam ausgetragen: Mexiko, Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika. Um dieser einzigartigen Konstellation gerecht zu werden und jedem Land die entsprechende Bühne zu bieten, haben die Organisatoren beschlossen, die traditionelle einzelne Eröffnungsfeier durch drei separate, spektakuläre Zeremonien zu ersetzen. Unter dem Leitgedanken 'Three nations, one celebration' soll die kulturelle Vielfalt und der starke Zusammenhalt des nordamerikanischen Kontinents in den Vordergrund gerückt werden. Das Turnier, das vom 11.

Juni bis zum 19. Juli stattfindet, verspricht damit ein Entertainment-Paket, das weit über den rein sportlichen Aspekt des Fußballs hinausgeht und die globale Ausstrahlung dieses Mega-Events unterstreichen soll. Das absolute Herzstück dieser historischen Feierlichkeiten bildet die Hauptzeremonie in Mexiko-Stadt, die am 11. Juni im legendären Aztekenstadion vor einer gewaltigen Kulisse von etwa 83.000 Zuschauern stattfinden wird.

Diese Show ist explizit darauf ausgelegt, die reiche Tradition, die Geschichte und die lebendige Kultur Mexikos einem weltweiten Publikum näherzubringen. Musikalisch setzt man dabei auf eine energiegeladene Mischung aus Latin Music, Cumbia, Rock und Pop, um die Leidenschaft des Landes zu spiegeln. Ein besonderes Highlight wird der Auftritt der weltbekannten Sängerin Shakira sein, die zusammen mit Burna Boy den neuesten WM-Song namens 'Dai Dai' performen wird.

Zudem gibt es Berichte, dass auch der US-Superstar Madonna die Bühne betritt, um die internationale Dimension der Veranstaltung zu betonen. Unmittelbar nach der etwa 90-minütigen Show folgt das erste Spiel der Weltmeisterschaft, bei dem die mexikanische Nationalmannschaft gegen Südafrika antritt. In Deutschland wird dieses Ereignis vom ZDF live im Free-TV übertragen, wobei die Vorberichterstattung bereits um 17:45 Uhr beginnt und die eigentliche Show um 19:30 Uhr startet. Doch die Feierlichkeiten enden nicht mit dem mexikanischen Auftakt.

Am 12. Juni folgen zwei weitere große Shows in Toronto und Los Angeles, um sicherzustellen, dass jeder der drei Gastgeber gebührend repräsentiert wird. In Kanada liegt der Fokus der Eröffnung in Toronto auf der multikulturellen Vielfalt des Landes, die als Vorbild für die ganze Welt dienen soll. Musikalisch wird hier ein extrem breites Spektrum von Pop über Indie und R&B bis hin zu Weltmusik angeboten, um die offene und diverse Gesellschaft Kanadas widerzuspiegeln.

Im Anschluss an diese Show bestreitet Kanada sein erstes Spiel gegen Bosnien Herzegowina. Parallel dazu bereitet sich die USA in Los Angeles im hochmodernen SoFi Stadium auf eine sogenannte 'High-Energy-Show' vor. Getreu dem typisch amerikanischen Stil werden hier Hip Hop und Pop-Musik dominieren, begleitet von globalen Stars, um eine Atmosphäre zu schaffen, die an die glamourösen US-Sportevents wie den Super Bowl erinnert. Die US-Nationalmannschaft trifft im Anschluss an die Show auf Paraguay.

Während das ZDF voraussichtlich nur Highlights dieser Shows zeigen wird, bietet MagentaTV eine vollständige Live-Übertragung an, wobei die Show in Los Angeles aufgrund der großen Zeitverschiebung erst spät in der Nacht für deutsche Zuschauer zugänglich sein wird





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