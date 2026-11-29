Das Dschungelcamp bei RTL steht wohl vor einer absoluten Neuheit. Erstmals soll ein Promi-Ehepaar gemeinsam in das australische Camp ziehen.

“ sollen der frühere Fußball-Europameister Thomas Helmer und die Schauspielerin Yasmina Filali in der kommenden Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

“ mitmachen. Die beiden würden sich nach vorläufigen Berichten zu Schlager-Star Michelle, Reality-Star Serkan Yavuz, Schauspielerin Isabell Horn, Reality-Star Nico Legat und „Tatort“-Star Mimi Fiedler ins Camp gesellen. RTL kommentiert die Spekulationen rund um den Cast nicht. Eine offizielle Bestätigung liegt ebenfalls nicht vor.

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Der Sender plant für Anfang 2027 die bisher umfangreichste Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!