Das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Mexiko und Südafrika ging als ein beispielloses Ereignis in die Geschichte ein, da gleich drei Spieler vom Platz gestellt wurden.

Die Weltmeisterschaft 2026 hat einen Beginn erlebt, der in die Geschichtsbücher des Fußball s eingehen wird, allerdings weniger wegen der sportlichen Glanzleistungen als vielmehr wegen einer beispiellosen Aggressivität auf dem Platz.

Im Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika, das mit einem 2:0-Sieg für die Gastgeber aus Nordamerika endete, kam es zu einer historischen Rotflut. Zum ersten Mal in der knapp 90-jährigen Historie der Fußball-Weltmeisterschaften mussten im Auftaktmatch gleich drei Spieler das Spielfeld vorzeitig verlassen. Schiedsrichter Wilton Sampaio aus Brasilien sah sich gezwungen, sowohl den Mexikaner César Montes als auch die Südafrikaner Yaya Sithole und Themba Zwane mit dem Platzverweis zu bestrafen. Während der erste Rote Karte gegen Sithole in der 50.

Minute von den meisten Beobachtern als absolut berechtigt eingestuft wurde, sorgte die Entscheidung gegen Zwane in der 84. Minute für hitzige Diskussionen. Die Entscheidung erfolgte erst nach einer Sichtung der Fernsehbilder durch den Video-Assistenten, da eine vermeintliche Tätlichkeit vorlag. In der Nachspielzeit folgte schließlich die Rote Karte für Montes, was den chaotischen Charakter dieses historischen Spiels unterstrich.

Die Kontroverse um die Entscheidungen des brasilianischen Unparteijenigen zog schnell Experten an, die das Spiel analysierten. Patrick Ittrich, ein ehemaliger Schiedsrichter und Experte bei MagentaTV, äußerte sich kritisch über den Verlauf der Ereignisse und die Menge der Platzverweise. Seiner Meinung nach wäre es für das Image des Turniers und die Qualität des Spiels weitaus vorteilhafter gewesen, wenn es bei einer einzigen Roten Karte geblieben wäre.

Ittrich betonte, dass nun im Nachgang des Eröffnungsspiels primär über die Schiedsrichterleistung und die Härte der Strafen diskutiert werde, anstatt die sportliche Leistung der Mannschaften in den Vordergrund zu rücken. Dass ein solches Ereignis ausgerechnet beim ersten Spiel der Mega-WM stattfindet, hinterlasse einen bleibenden, eher negativen Eindruck, der das gesamte Turnier überlagern könnte. Es ist bedauerlich, dass der Fokus so stark von der Freude über den Turnierstart hin zu einer Debatte über Regelauslegungen und Disziplinarmaßnahmen verschoben wurde.

Betrachtet man die historische Perspektive, so ist eine hohe Anzahl an Roten Karten zwar selten, aber nicht völlig unbekannt. Den absoluten Rekord für die meisten Platzverweise in einer einzigen Weltmeisterschaftsbegegnung hält das Achtelfinale der WM 2006 in Deutschland. Das Spiel zwischen Portugal und den Niederlanden, das am 25. Juni 2006 stattfand und in die Annalen als 'Schlacht von Nürnberg' einging, endete mit vier Roten Karten – zwei für jede Mannschaft, wobei alle Spieler Gelb-Rot sahen.

Auch an anderen Stellen der WM 2006 gab es Spiele mit drei Platzverweisen, etwa bei den Partien Italien gegen die USA und Kroatien gegen Australien. Insgesamt war das Turnier in Deutschland mit 28 Spielern, die Gelb-Rot oder Rot sahen, ein extrem hart geführtes Event.

Im krassen Gegensatz dazu stand die letzte Weltmeisterschaft in Katar, bei der über das gesamte Turnier hinweg lediglich vier Rote Karten vergeben wurden, was eine völlig andere Tendenz in der Spielleitung und dem Spielverhalten der Athleten zeigt. Seit der ersten WM im Jahr 1938 gab es insgesamt nur acht Spiele, in denen drei oder mehr Spieler vom Platz gestellt wurden. Ein weiteres prominentes Beispiel für ein explosives Eröffnungsspiel lieferte das Jahr 1990.

Damals kam es in einer wüsten Treterei zwischen dem Titelverteidiger Argentinien und Kamerun zu zwei Platzverweisen gegen die Afrikaner André Kana-Biyik und Benjamin Massing. Trotz dieser Unterzahl gelang Kamerun ein sensationeller 1:0-Sieg, der die Fußballwelt damals erschütterte und die Mannschaft bis ins Viertelfinale führte, wo sie schließlich von England gestoppt wurden. Die WM 2026 setzt mit drei Roten Karten im ersten Spiel nun eine neue Marke für den Turnierstart.

Es bleibt zu hoffen, dass die kommenden Spiele wieder mehr Raum für taktische Finesse und weniger für emotionale Ausbrüche bieten, damit der Sport im Vordergrund steht und nicht die Disziplinarkataloge der Schiedsrichter





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