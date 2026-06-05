Historische Villa ohne Baugenehmigung: Alexandrinen-Cottage in Heiligendamm vom Markt genommen

Das Alexandrinen-Cottage in Heiligendamm war fÃ¼r 40 Millionen Euro im Angebot, doch die Baugenehmigung ist erloschen. Das denkmalgeschÃ¼tzte Anwesen aus dem 19. Jahrhundert ist vorÃ¼bergehend vom Markt genommen, bis eine neue Genehmigung erteilt wird. Sanierungskosten von mindestens 10 Millionen Euro werden erwartet.

Noch vor wenigen Monaten galt die Villa als teuerstes Immobilien angebot Deutschlands, doch nun ist sie vorerst vom Markt verschwunden. Das Alexandrinen-Cottage an der SteilkÃ¼ste von Heiligendamm an der Ostsee , einst fÃ¼r 40 Millionen Euro von Engel & Völkers angeboten, wartet auf eine neue Baugenehmigung .

Wie die Ostsee-Zeitung ermittelte, ist die ursprÃ¼ngliche Baugenehmigung im Februar erloschen, wie der Landkreis Rostock bestÃ¤tigt. Die Sprecherin Juliane Hinz erklÃ¤rte, der EigentÃ¼mer, Anno August Jagdfeld, habe die VerlÃngerung nicht beantragt, wolle dies aber nachholen. Bisher sei jedoch kein entsprechender Antrag eingetroffen. Die Geschichte des Anwesens reicht bis ins 19.

Jahrhundert zurÃ¼ck: Das Cottage wurde von Paul Friedrich, GroÃŸherzog von Mecklenburg, fÃ¼r seine Gattin, GroÃŸherzogin Alexandrine von Preußen, erbaut und war Ã¼ber 50 Jahre ihr Witwensitz. Der heutige EigentÃ¼mer Jagdfeld erwarb die denkmalgeschÃ¼tzte Villa 1996 als Teil eines historischen Ensembles aus 25 Immobilien. UrsprÃ¼nglich plante er, das GebÃ¤ude als Logierhaus fÃ¼r seine Familie zu nutzen, was jedoch nie umgesetzt wurde.

Vor etwa drei Jahren entschied er sich zum Verkauf, fand allerdings keinen KÃ¤ufer - trotz des hohen Preises und der einzigartigen Lage mit unverbaubarem Meerblick. Der aktuelle Stand: Das stark sanierungsbedÃ¼rftige GebÃ¤ude ist vorÃ¼bergehend nicht verfÃ¼gbar. Der Sprecher der Jagdfeld-Gruppe, Christian PlÃ¶ger, bestÃ¤tigte das ErlÃ¶schen der Baugenehmigung und teilte mit, dass ein neuer Preis erst nach Erteilung einer neuen Genehmigung festgelegt werde.

Die geschÃ¤tzten Sanierungskosten beginnen mindestens bei 10 Millionen Euro, kÃ¶nnen jedoch je nach Vorstellungen des kÃ¼nftigen EigentÃ¼mers deutlich hÃ¶her ausfallen. Da es sich um ein denkmalgeschÃ¼tztes Objekt handelt, wird die Bearbeitungsdauer fÃ¼r die neue Baugenehmigung voraussichtlich lÃ¤nger als die Ã¼blichen drei Monate sein. Engel & Völkers Ã¤uÃŸerte sich auf Anfrage nicht, lieÃŸ aber verlauten, dass das Cottage darauf warte, aus dem DornrÃ¶schenschlaf geweckt zu werden. ZusÃ¤tzliche Informationen: Die Villa verfÃ¼gt Ã¼ber rund 1.500 Quadratmeter WohnflÃ¤che und 18 Zimmer.

Der Landkreis Rostock ist fÃ¼r die Genehmigung zustÃ¤ndig und betont, dass der EigentÃ¼mer nun aktiv werden mÃ¼sse. Bislang liegt noch kein Antrag vor. Die Immobilie bleibt damit in einer Schwebe - sowohl rechtlich als auch preislich. Ob und wann das Alexandrinen-Cottage wieder auf dem Markt erscheint, hÃ¤ngt letztlich von der Bereitschaft des EigentÃ¼mers und den Auflagen des Denkmalschutzes ab





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