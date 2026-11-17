Die ehemalige Vogelkoje Rantum auf Sylt wird ab 17. Dezember in Berlin versteigert. Das 21.112 Quadratmeter große Grundstück inklusive Angelteich startet bei 145.000 Euro.

Eine historische Rarität steht auf Deutschlands beliebtester Ferieninsel zum Verkauf: Die ehemalige Vogelkoje im Ortsteil Rantum auf Sylt. Dieses einzigartige Anwesen umfasst eine Fläche von rund 21.112 Quadratmetern und wird zum Startpreis von 145.000 Euro angeboten. Der Verkauf steht im direkten Zusammenhang mit einer bevorstehenden Auktion in der Hauptstadt, die diesem einzigartigen Stück Natur neue Eigentümer bescheren soll.

Details zum Auktionsobjekt und Grundstücken

Das zu versteigernde Grundstück befindet sich etwa 1,5 Kilometer südlich von Rantum und liegt in unmittelbarer Nähe zum bekannten Beach-Restaurant Samoa Seepferdchen. Inmitten der großen Landfläche existiert ein etwa 3200 Quadratmeter großer Angelteich mit einer Tiefe von bis zu 1,80 Metern. Dieser Teich wurde in der Vergangenheit regelmäßig als Angelgewässer genutzt. Im Wasser tummeln sich unter anderem Aale, Schleien, Rotfedern sowie Gras- und Spiegelkarpfen.

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Vor mehr als einem Jahr wurde dieses Grundstück bereits einmal verkauft. Der damalige Besitzer konnte jedoch nicht mehr ausreichend Zeit auf der Insel verbringen und hat sich nun dazu entschlossen, das Objekt wieder auf den Markt zu bringen. Die Auktion für die Vogelkoje von Rantum findet ab 12 Uhr am 17. Dezember im Hotel Moa in Berlin statt. Interessenten erhalten dort die Möglichkeit, das historische Anwesen zu besichtigen und Gebote abzugeben.

Historische Bedeutung und Seltenheit der Anlage

Laut Michael Plettner (60), dem Vorstand des zuständigen Vereins, handelt es sich bei der Vogelkoje um eine wahre historische Rarität. Es gibt auf Sylt insgesamt nur drei solche Einrichtungen. Die anderen beiden Exemplare werden von Vereinen betrieben und sind somit nicht frei handelbar. Daher hebt sich die Rantum-Koje deutlich von den übrigen Anlagen ab und bietet eine seltene Gelegenheit zur privaten oder gewerblichen Nutzung.

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Historische Aufzeichnungen und Bilder belegen, dass an den Ufern des Teiches bis circa 1927 kleine, mit Reet gedeckte Gebäude standen. Diese dienten ursprünglich dazu, Vögel anzulocken und zu beobachten. Die Struktur des Ortes hat sich seitdem stark gewandelt, doch die esencia der Anlage bleibt erhalten. Die Kombination aus großer Freifläche, historischem Hintergrund und direkter Nähe zum Strand macht das Objekt für Naturliebhaber und Investoren gleichermaßen interessant.

Auswirkungen auf den lokalen Markt und nächste Schritte

Der Verkauf dieses Areals könnte erhebliche Auswirkungen auf die Bau- und Immobilienpolitik auf Sylt haben, da solche großen unbebauten Grundstücke im Ortskern von Rantum sehr begehrt sind. Die Nähe zum bekannten Restaurant Samoa Seepferdchen erhöht den potenziellen kommerziellen Wert zusätzlich. Käufer müssen sich jedoch auf eine lange Vorbesprechung und eine sorgfältige Prüfung der Baurechte einstellen, da denkmalpflegerische Aspekte eine Rolle spielen könnten.

Für die lokale Gemeinschaft bleibt die Angelegenheit ein Gesprächsthema. Die Frage, wer den Platz am Ende übernimmt, bleibt bis zur Auktion am 17. Dezember offen. Ob ein einzelner Investor, eine Familie oder ein gewerblicher Betrieb den Zuschlag erhält, wird die weitere Entwicklung des Ortes prägen. Bis dahin bleibt die historische Vogelkoje ein attraktives und seltenes Angebot auf dem deutschen Immobilienmarkt.