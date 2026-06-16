Historischer DDR‑Schnellzug SVT 18.16 kehrt nach 20 Jahren auf die Schienen zurück

Der legendäre Schnellzug SVT 18.16 aus Görlitz wurde nach einer fünfjährigen Restaurierung wieder einsatzbereit gemacht. Jetzt startet er neue Sonderfahrten zu Zielen wie Prag, Hamburg und dem Rheintal und begeistert Eisenbahnfans im ganzen Land.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Verfall kehrt der legendäre Schnellzug SVT 18.16 aus Görlitz zurück auf die Schienen und startet ein neues Kapitel als Sonderfahrzeug für touristische Sonderfahrten .

Der einstige Prestigezug der DDR, gebaut 1968, wurde in den vergangenen Jahren von einem Team aus Ehrenamtlichen, Restauratoren und dem Bahnwerk Verkehrs‑Industrie‑Systeme (VIS) in Halberstadt Schritt für Schritt wiederaufgebaut. Dabei wurden nicht nur die äußere Lackierung in den typischen Farben Elfenbein, Purpurrot und Blau erneuert, sondern auch zahlreiche verborgene Schäden an Technik, Elektrik und Leitungen behoben.

Die offizielle Übergabe des fertiggestellten Wagens an die Gemeinnützige Gesellschaft SVT Görlitz erfolgte im Frühjahr 2026 und markierte den Abschluss einer fünfjährigen Sanierung, die im Jahr 2021 begann. Für viele Besucher{} war das erste Aufeinandertreffen mit dem restaurierten Zug ein emotionales Erlebnis: Hunderte von Schaulustigen strömten zum Bahnhof Thale, um das wiederaufbereitete Schmuckstück der deutschen Eisenbahngeschichte aus nächster Nähe zu begutachten und sogar zu berühren





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