US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Wladimir Putin kommen erstmals in Shenzhen zu einem Dreiergipfel zusammen, was Sorgen vor einem neuen Jalta weckt.

Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin haben sich zum ersten Mal in dieser Konstellation getroffen, als die Staatschefs der USA, Chinas und Russlands in Shenzhen zusammentrafen. Der historische Dreiergipfel begann mit Begrüßungsgesten direkt nach der Ankunft Donald Trump s in der chinesischen Metropole Shenzhen, was in dieser spezifischen Form noch nie zuvor stattgefunden hat.

Neue Großmächte-kooperation ohne feste Agenda

Donald Trump, der am Freitag in Shenzhen eintraf, traf auf Xi Jinping, der als Gastgeber fungiert, und Wladimir Putin, der als russischer Staatschef anwesend ist. Die drei Führer nahmen an intensiven Gesprächen teil, die bereits am Tag nach der Begrüßung weitergeführt wurden und für den darauffolgenden Tag vertiefte Verhandlungen ankündigten. Die US-Regierung unter Donald Trump, die chinesische Führung unter Xi Jinping und die russische Administration unter Wladimir Putin diskutierten dabei direkt miteinander, ohne dass zuvor eine detaillierte, feststehende Agenda für das Treffen veröffentlicht worden war.

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Befürchtungen eines neuen Jalta für Europa

Beobachter und Politiker in Europa äußern ernsthafte Sorgen über ein mögliches "neues Jalta", eine Referenz auf das historische Treffen im Februar 1945. Damals berieten die Staatschefs der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion über die Neuordnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin könnten nun entscheiden, ohne kleinere Staaten einzubeziehen, was Europa und die Ukraine marginalisieren würde. Die Sorge besteht darin, dass die drei Großmächte die Weltpolitik unter sich ausmachen und dabei die Interessen anderer Nationen ignorieren.

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Positionen zu Ukraine-Krieg und Sanktionen

Wladimir Putin nutzte die Gelegenheit, um Einmischung des Westens in den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verneinen und Sanktionen scharf zu verurteilen. Der Kreml-Führer erklärte, Europa befinde sich in einem demütigenden Niedergang, während Donald Trump und Xi Jinping über die Sicherheitsordnung des Kontinents diskutierten. Die Gespräche verliefen entlang dieser klaren Fronten, wobei Wladimir Putin keine Kompromisse bei territorialen Ansprüchen andeutete.

Reaktionen aus Kiew und internationale Analytik

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte davor, dass Deals zulasten der Ukraine gehen könnten und rief auf, kein "Jalta 2, 3, 4" zuzulassen. Orysia Lutsevych vom Chatham House betonte, dass kleinere Länder das Schicksal durch Großmächte befürchten. Währenddessen analysierte Tsiporah Fried von der Hudson Institute Trumps Fokus auf die Großmächte und ihre globale Gestaltung. Diese Perspektiven unterstreichen die Spannung zwischen den Interessen der Supermächte und den Sicherheitsbedenken der betroffenen Regionen.