Präsident Xi Jinping hat Donald Trump und Wladimir Putin beim APEC-Gipfel erstmals direkt zusammengebracht. Das Treffen soll den Weltfrieden sichern und Chinas diplomatische Rolle stärken.

China s Staatspräsident Xi Jinping wartete bereits auf dem Rollfeld, als US-Präsident Donald Trump landete. Beide Männer umarmten sich kurz, während Kampfflugzeuge bunte Farbspuren an den Himmel sprühten. Xi Jinping nimmt Staatsgäste normalerweise nicht persönlich am Flughafen in Empfang, machte hier jedoch eine seltene Ausnahme. Bei seinem letzten Besuch in den USA hatte er den chinesischen Staatschef ebenfalls persönlich begrüßt. Im Gegensatz dazu wurde Russlands Präsident Wladimir Putin von Xis Stabschef Cai Qi erwartet. Später, als Trump und Putin sich die Hand gaben, beobachtete Xi wohlwollend.

Diplomatischer Erfolg für Gastgeber Xi

Für Chinas Staatspräsidenten stellt dieser APEC-Gipfel einen klaren politischen Erfolg dar. Er brachte die Präsidenten der größten Nuklearmächte am Donnerstag in einem abgeschiedenen Baderessort zu einem als "wegweisend" bezeichneten Treffen zusammen. Peking erklärte selbst, das Ziel sei die Sicherung des "Weltfriedens". Lange hatte China verschwiegen, ob ein solches Treffen überhaupt stattfinden würde. Mit dem APEC-Gipfel wollte das Land eigentlich "seine Ansprüche und Ideen für Global Governance festigen und implementieren wollen", wie Nadine Godehardt, Expertin für Chinas Außenpolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), feststellt.

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Ein separates Treffen der drei Großmächte steht dabei im Widerspruch zur offiziellen Linie. Wenn man bei einem solchen Forum über Multilateralismus und Wirtschaftskooperation spricht, passt dies nicht ganz zu bilateralen Absprachen unter den Mächten. Dennoch fand sich Xi in der Gastgeberrolle, die auch im Protokoll deutlich wurde. Man sieht in der gesamten bildhaften Darstellung, wo Xi sitzt, wie er die beiden zusammenbringt, dass er der Gastgeber ist - und dass dies von Trump und Putin akzeptiert wird, sagt Godehardt dem Tagesspiegel.

Spannungen im Protokoll und ungleiche Aufmerksamkeit

Obwohl China Russlands engster Verbündeter und williger Abnehmer russischer Energie ist, wurde deutlich, dass China sich mit den USA auf Augenhöhe sieht. US-Präsident Trump bekam von Xi mehr Aufmerksamkeit als Wladimir Putin. Letzteren ließ er warten. Berichten zufolge musste Putin warten, da Xis bilaterales Gespräch mit Trump länger dauerte als geplant, sagte Eva Seiwert, Teamleiterin Außenpolitik am Mercator Institute for China Studies (MERICS), dem Tagesspiegel.

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Dieser Umstand trägt nicht zu dem Eindruck bei, dass hier drei gleichberechtigte Mächte eine neue 'G3' bilden würden. Bereits im Vorfeld gab es Zweifel an gemeinsamen Ergebnissen des Dreiergipfels, da alle Parteien eigene Interessen verfolgten. Trump wollte nach eigenen Angaben über nukleare Abrüstung, den Irankrieg und sein "Lieblingsthema: die Ukraine" sprechen. Putin ging es mutmaßlich darum, auf Augenhöhe mit China und den USA wahrgenommen zu werden.

Strategische Gewinne für Chinas Außenpolitik

Xi musste darauf achten, mit beiden Seiten im Gespräch zu bleiben, ohne sich auf etwas festzulegen. Auf einen Dank an Peking für das Ausrichten des "historischen Treffens" folgen vier Punkte: eine angestrebte Reform der Vereinten Nationen, eine Vereinbarung zur Erhöhung der Ölproduktion, ein Konsens über die Wichtigkeit der Immunität von Staatsvertretern und die Forderung, dass der internationale Strafgerichtshof seine Befugnisse nicht missbrauchen dürfe. Zudem gab es eine Verpflichtung.

Vielmehr besteht der wichtigste strategische Gewinn darin, dass Chinas Position als zentraler diplomatischer Akteur gestärkt wurde. China ist in der Lage, Washington und Moskau zusammenzubringen und gleichzeitig die Beziehungen zu beiden Seiten zu pflegen, ohne sich für eine von ihnen entscheiden zu müssen. Auch Nadine Godehardt sah das Zusammenkommen der drei Präsidenten als eigentliche Leistung. Es ging erst einmal um einen Austausch von Interessen, nicht um eine Übereinkunft, so die Expertin.

Innenpolitische Nutzung und europäische Perspektiven

Innenpolitisch kann Xi, der nächstes Jahr eine vierte Amtszeit anstrebt, den Dreiergipfel als Erfolg verkaufen. Die innenpolitische Botschaft des APEC-Gipfels und des Dreiergipfels sei, dass man sowohl ein Vorreiter für multilaterale Global Governance sei als auch eine verantwortliche Großmacht, die andere Großmächte zusammen an einen Tisch bringt. Solche historischen Ereignisse lassen sich innenpolitisch gut darstellen, sagt Godehardt. Der Widerspruch zwischen Großmachtpolitik und angestrebtem Multilateralismus werde innerhalb der chinesischen Führung weniger deutlich gesehen.

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Für den Rest der Welt ist entscheidend, ob sich das Format etablieren kann. Sollte es erneut zu einem solchen Dreiergipfel kommen, dann müsse man das ernst nehmen - vor allem in Europa. Dabei muss auch dem Letzten klar sein, dass man als einzelnes europäisches Land in dieser Welt mit drei imperialen Zentren kaum etwas ausrichten kann. Man braucht eine starke und einheitliche europäische Position, um gehört zu werden, sagte Godehardt.