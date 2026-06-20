Historischer Eklat bei WM: Rote Karte für Hand-vor-Mund-Geste - Türkei scheitert trotz Überzahl

Ein umstrittenes Schiedsrichter-Urteil und eine vergebene Überzahl-Chance: Die Türkei ist bei der WM nach einer 0:1-Niederlage gegen Paraguay ausgeschieden. Miguel Almirón sah wegen einer Handgeste Rot, die Türken vergaben viele Chancen und kassierten ein frühes Gegentor.

Es ist das Schiedsrichter -Urteil, das die Fußball-Welt in Aufruhr versetzt: Paraguay s Miguel Almirón wird vom Platz gestellt, weil er sich die Hand vor den Mund hält.

Die neue FIFA-Regel führt im WM-Spiel gegen die Türkei zu einem historischen Eklat. Doch selbst 52 Minuten in Überzahl reichen den Türken nicht. Am Ende steht ein 0:1, das WM-Aus ist besiegelt. Es ist die 45.

+3. Minute in San Francisco, kurz vor der Pause. Almirón hält sich die Hand vor den Mund - ein Verstoß gegen das neue Regelwerk der FIFA. Der Videobeweis wird aktiviert, Schiedsrichter Ivan Barton aus El Salvador zeigt die rote Karte.

Beim Halbzeitpfiff gerät die Partie komplett aus den Fugen. Spieler beider Mannschaften geraten aneinander, es kommt zur Rudelbildung. Eine Szene, die das hitzige Niveau dieses WM-Duells perfekt einfängt. In der zweiten Hälfte drückt das Team von Trainer Montella unermüdlich nach vorn.

Paraguay zieht sich in Unterzahl hinten rein und verteidigt mit allem, was geht. Die Chancenliste der Türken liest sich wie eine Strafarbeit: Demiral (47. /59. /80.

/90. +6), Kenan Yildiz (49. /63. ), Hakan Calhanoglu (57.

), Gül (62. /85. ), Yilmaz (73. ), Bardakci (74.

/78. ) und Uzun (82. /89. ) - keiner trifft.

Dabei hatte das Drama schon nach 64 Sekunden begonnen. Matias Galarza zieht aus rund 20 Metern ab, sein Distanzschuss schlägt unten rechts ein - 0:1. Es ist nicht irgendein Tor. Es ist der schnellste Treffer dieser Weltmeisterschaft - und das früheste Gegentor, das die Türkei jemals bei einer WM kassiert hat.

Bis zur Pause rennen die Türken an, kommen auf irre 78 Prozent Ballbesitz - und scheitern doch. In der 35. Minute der Albtraum-Moment: Nach einem Freistoß von Calhanoglu klatscht ein abgefälschter Kopfball von Müldür erst an die Latte und von dort an den Pfosten. Doppeltes Aluminium-Pech.

Die nackte Bilanz nach zwei Vorrundenspielen ist verheerend: zwei Niederlagen, null Tore, null Punkte. Zum Auftakt setzte es bereits ein 0:2 gegen Australien. Damit steht das peinliche WM-Aus als Gruppenletzter fest. Das letzte Vorrundenspiel wird zur Pflichtaufgabe ohne Bedeutung.

Die Türkei trifft am kommenden Freitag um 4 Uhr in Inglewood bei Los Angeles auf Gastgeber USA, übertragen wird die Partie bei MagentaTV





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