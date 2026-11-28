Abdallah Sima gelingt ausgerechnet an alter Wirkungsstätte Historisches. Der Angreifer führt RC Lens mit einem Fünferpack im Alleingang zum Sieg.

Abdallah Sima gelingt ausgerechnet an alter Wirkungsstätte Historisches. Der Angreifer führt RC Lens mit einem Fünferpack im Alleingang zum Sieg. Erst bei seinem dritten Tor fiel sein Jubel etwas überschwänglicher aus, nach seinem fünften Tor hielt Abdallah Sima dann lachend fünf Finger in die Luft.

An alter Wirkungsstätte beim Gastspiel bei SCO Angers führte Sima den RC Lens mit einem historischen Fünferpack im Alleingang zu einemfünf Tore in einem Spiel gelungen sind. Zuvor schaffte dies nur Eduardo, der beim 7:2-Sieg für Nizza in Guingamp fünfmal getroffen hatte. Zweimal geriet Lens durch Amani El Ouazzani in Rückstand, Sima glich jeweils aus . Mit drei weiteren Treffern entschied er die Partie zugunsten der Nordfranzosen, die unter der Woche „Das ist etwas Außergewöhnliches. Ich wollte einfach nur Tore schießen, aber die Art und Weise, wie das gelungen ist, ist außergewöhnlich.

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Das wird mir für immer in Erinnerung bleiben“, sagte Sima beiIn der Saison 2022/23 erzielte Sima in der Ligue 1 insgesamt fünf Tore für Angers – nun gelangen ihm an alter Wirkungsstätte in einem einzigen Spiel so viele Treffer.