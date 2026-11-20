Die Staats- und Regierungschefs der USA,Russlands und Chinas haben siCh erstmals zu einem trilateralen Treffen getroffen. Das Ergebnis war eine gemeinsame Erklärung zu Frieden, Energie und UN-Reformen.

Historische Dreierbegegnung in Shenzhen

In der chinesischen Stadt Shenzhen fand kürzlich eine erstmalige trilaterale Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten, Russlands und Chinas statt. Donald Trump , Wladimir Putin und Xi Jinping trafen sich an den Randtagen des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation für etwa neunzig Minuten hinter verschlossenen Türen. Dieses historische Zusammentreffen markiert den ersten direkten Dialog zwischen den drei Führungspersönlichkeiten auf dieser Ebene und wird international als signifikanter diplomatischer Akt wahrgenommen, auch wenn die konkreten Ergebnisse im Vergleich zu früheren Großgipfeln eher vage bleiben. die drei Führer betonten in ihrer gemeinsamen Erklärung die Verantwortung der Großmächte , die globale Stabilität zu wahren und direkte Kommunikationskanäle offen zu halten.

Während des Treffens, das im exklusiven Resort Kylin Villa stattfand, wurde ein gemeinsames Dokument verabschiedet, das verschiedene globale Herausforderungen adressiert. Die Unterzeichner erklärten darin, das ein Atomkrieg nicht gewonnen werden könne und unter keinen Umständen geführt werden dürfe. Sie bekräftigten zudem ihre Absicht, die Produktion und den供给 von Erdöl zu erhöhen, um die globale Energiensicherheit zu gewährleisten. Ein weiterer zentraler Punkt der Erklärung war die Verpflichtung zur Reform der Vereinten Nationen, um diese Institutionen effektiver auf gegenwärtige weltweite Krisen reagieren zu lassen. Darüber hinaus hoben die drei Anführer die Bedeutung von Immunitäten für Staatsbeamte hervor und kritisierten zugleich den Internationalen Strafgerichtshof sowie ähnliche Institutionen wegen einer möglichen Überschreitung ihrer Gerichtsbarkeit.

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Unterschiedliche strategische Interessen

Jeder der drei Teilnehmer verfolgte mit dem Gipfel eigene strategische Ziele. Für Wladimir Putin diente die Veranstaltung als Chance, nach fast fünf Jahren internationaler Isolation infolge des Krieges in der Ukraine wieder auf die größte globale Bühne zurückzukehren. Der Kreml wertete die Teilnahme an einem internationalen Treffen mit Führungspersönlichkeiten aus Ländern wie Kanada, Japan und Australien als diplomatischen Sieg. Putin betonte,das Russland bereit sei, mit europäischen Vertretern über die Lage in der Ukraine zu sagen, wies allerdings darauf hin, dass Europa und die Ukraine noch nicht bereit für Kompromisse seien. Zugleich setzten russische Drohnen ihre Angriffe auf ukrainische Infrastruktur fort,was im Widerspruch zu den friedensorientierten Aussagen des russischen Präsidenten stand.

Für Xi Jinping war der Gipfel eine Möglichkeit, China als diplomatische Großmacht zu positionieren, die in der Lage ist,die weltweit einflussreichsten Nationen zusammenzubringen. China hat sich offiziell seit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine im Jahr 2022 neutral verhalten und keine Verurteilung der Aggression ausgesprochen, sondern stattdessen Verhandlungen und eine politische Lösung gefordert. Xi hob hervor, das die positive Interaktion zwischen den Großmächten keine Wahl, sondern eine zwingende Notwendigkeit sei. Er verwies dabei genauso auf die historische Zusammenarbeit im Zweiten Weltkrieg und betonte die Bedeutung des Friedens. Für Donald Trump war die Veranstaltung ein Beweis dafür, das er trotz politischer Rückschläge und einer absehbaren Übergangsphase noch stets im Geschehen involviert ist. Er bezeichnete die Beziehungen zu seinen Gegenübern als besonders und betonte,dass er keine Möglichkeit verpassen wolle, direkte Gespräche zu führen.

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Reaktionen und politische Implikationen

Die Reaktionen auf den Gipfel waren gemischt und spiegelten die komplexen geopolitischen Spannungen wider. In den Vereinigten Staaten äußerten Abgeordnete beider Parteien Bedenken bezüglich der engen Annäherung des Präsidenten an autoritäre Regime. Der republikanische Senator John Curtis zeigte sich zwar von den Verpflichtungen zur nuklearen Rüstungskontrolle ermutigt, warnte jedoch davor, Putin und Xi als Freunde zu behandeln, da dies die nationale Sicherheit gefährden und das Vertrauen der Verbündeten untergraben könne. Die demokratische Senatorin Jeanne Shaheen sprach sich noch schärfer aus und warnte vor den negativen Signalen,die von einer solchen Politik ausgehen. Trotz dieser inneramerikanischen Kritik präsentierte sich Trump nach dem Treffen optimistisch und kündigte eine Pressekonferenz im Weißen Haus an, um über die Ergebnisse zu berichten.

In Europa und der Ukraine wurden die Entwicklungen mit Skepsis betrachtet. Die Ukraine sah sich weiterhin den Angriffen Russlands ausgesetzt, während Putin behauptete, dass Europa noch nicht bereit für Friedensgespräche sei. beobachter verglichen das Treffen in Shenzhen mit der Konferenz von Jalta im Jahr 1945, bei der die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs die Nachkriegsordnung bestimmten. Während Putin diese historischEn Parallelen zog und behauptete, dass bei Yalta keine Welt aufgeteilt worden sei, sondern lediglich die Realität nach dem Krieg kodifiziert wurde, betonten chinesische Stellen die Bedeutung multilateraler Zusammenarbeit. Die absehbare Reform der internationalen Ordnung und die Frage der nuklearen Abrüstung bleiben jedoch offene Punkte, die in den kommenden Monaten und Jahren weitere diplomatische Anstrengungen erfordern werden. Die Veranstaltung in Shenzhen gilt somit weniger als Lösung bestehender Konflikte denn als Indikator für eine sich wandelnde globale Machtbalance, in der sich die traditionellen westlichen Führungsstrukturen herausgefordert sehen.