Historischer Rekordvertrag für Patrick Mahomes bei den Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes verlängert seinen Vertrag bis 2033 und wird mit über 500 Millionen Dollar zum bestbezahlten NFL-Spieler aller Zeiten, während die Chiefs ihre finanzielle Flexibilität wahren.

In der Welt des professionellen American Football gibt es Momente, die die finanzielle Landschaft eines gesamten Sport s nachhaltig verändern. Genau einen solchen Moment erleben wir derzeit mit der spektakulären Vertragsverlängerung von Patrick Mahomes bei den Kansas City Chiefs .

Der Ausnahmekicker, der bereits mehrfach als wertvollster Spieler des Super Bowls ausgezeichnet wurde, hat seinen ursprünglichen Vertrag, der eigentlich bis zum Jahr 2031 gelaufen wäre, um weitere zwei Jahre verlängert. Damit ist Mahomes nun bis zu seinem 38. Lebensjahr fest an das Franchise in Kansas City gebunden. Diese Entscheidung ist nicht nur ein Signal der gegenseitigen Loyalität, sondern auch ein strategischer Meilenstein für beide Parteien.

Während Mahomes seine finanzielle Zukunft auf einem Niveau absichert, das bisher undenkbar war, stellen die Chiefs sicher, dass ihr wichtigster Spieler über ein Jahrzehnt hinweg die Offensive anführen wird. Die Dimensionen dieses Deals sind so gewaltig, dass sie in die Geschichtsbücher des US-Profisports eingehen werden. Betrachtet man die nackten Zahlen, wird schnell deutlich, warum dieser Vertrag als historisch eingestuft wird. Zwischen dem Jahr 2026 und 2033 wird Mahomes eine Gesamtsumme von 504,75 Millionen Dollar verdienen.

Damit ist er der erste Spieler in der gesamten Geschichte der National Football League, dessen Vertrag die psychologisch und finanziell bedeutsame Grenze der halben Milliarde Dollar überschreitet. Besonders beeindruckend ist die Steigerung des jährlichen Einkommens. Während Mahomes bis zum Jahr 2031 durchschnittlich 44 Millionen Dollar pro Saison erhalten hätte, springt dieser Betrag ab dem Jahr 2027 auf beachtliche 64 Millionen Dollar pro Jahr. Inklusive aller möglichen Boni könnte die Gesamtsumme sogar auf 522,25 Millionen Dollar anwachsen.

Um die Größenordnung zu verstehen, muss man einen Blick auf andere US-Sportarten werfen. Lediglich im Major League Baseball gibt es derzeit noch höher dotierte Verträge, wie etwa jene von Juan Soto mit 765 Millionen Dollar über 15 Jahre oder Shohei Ohtani mit 700 Millionen Dollar über zehn Jahre. Mahomes rückt damit in die absolute Elite der weltweit bestbezahlten Athleten auf. Trotz dieser astronomischen Summen haben die Kansas City Chiefs eine Lösung gefunden, die den Kader nicht finanziell ausbremst.

In der NFL ist das sogenannte Salary Cap, also die Gehaltsobergrenze pro Team, die größte Hürde bei der Planung. Viele Teams geraten in Schwierigkeiten, wenn sie einem einzelnen Superstar ein solches Gehalt zahlen müssen, da dies den Raum für andere wichtige Positionen einschränkt. Die Chiefs jedoch nutzen eine hochkomplexe Vertragsstruktur, um ihre Flexibilität zu bewahren. Laut Analysen von Spotrac wird der sogenannte Cap Hit, also die jährliche Belastung für das Gehaltsobergrenze-Budget, kontinuierlich sinken.

Im Jahr 2026 wird die Belastung noch bei etwa 34,6 Millionen Dollar liegen, soll dann aber bis zum Jahr 2030 auf knapp elf Millionen Dollar schrumpfen. Dies ermöglicht es der Vereinsführung, gleichzeitig in andere Top-Spieler zu investieren, ohne die langfristige Stabilität des Teams zu gefährden.

Zudem ist der gesamte Deal bis zum Jahr 2030 garantiert, was Mahomes eine enorme Sicherheit bietet. Die ungewöhnlich lange Laufzeit von acht Jahren ist hierbei das entscheidende Instrument. Sie erlaubt es den Chiefs, den Vertrag fast beliebig umzustrukturieren, um in bestimmten Jahren zusätzlichen Cap Space zu schaffen. Diese Praxis ist in Kansas City nicht neu, da sie bereits beim ersten Zehnjahres-Vertrag von Mahomes im Jahr 2020 erfolgreich angewandt wurde.

Es ist ein finanzielles Schachspiel auf höchstem Niveau, bei dem die strategische Planung der Front-Office-Verantwortlichen ebenso glänzt wie die Leistungen von Mahomes auf dem Spielfeld. Durch diese Konstruktion wird verhindert, dass die Chiefs in eine finanzielle Sackgasse geraten, während Mahomes gleichzeitig eine Entlohnung erhält, die seinem Status als einer der besten Quarterbacks aller Zeiten entspricht.

Damit legen die Chiefs den Grundstein für eine potenzielle Dynastie, die über viele Jahre hinweg die NFL dominieren könnte, gestützt auf eine finanzielle Architektur, die sowohl den Star-Spieler als auch die Kaderbreite schützt





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patrick Mahomes NFL Kansas City Chiefs Gehaltsrekord Salary Cap

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

63 Millionen US-Dollar jährlich: Mahomes verlängert in NFLPatrick Mahomes hat seinen Vertrag bei den Kansas City Chiefs verlängert. Er ist damit wieder der am besten bezahlte Quarterback der NFL.

Read more »

Chiefs behalten Franchise-Gesicht: Bestbezahlter Quarterback - Mahomes verlängert VertragNFL-Superstar Patrick Mahomes hat seinen Vertrag bei den Kansas City Chiefs vorzeitig um weitere zwei Jahre verlängert - und wird wieder bestbezahlter NFL-Quaterback.

Read more »

Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs verlängern Vertrag auf RekordhöhePatrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben sich auf eine Vertragsverlängerung mit einem NFL-Höchstwert von 504,75 Millionen US-Dollar geeinigt. Dabei verdient Mahomes ab 2027 durchschnittlich rund 64 Millionen Dollar pro Saison.

Read more »

Patrick Mahomes verlängert seinen Vertrag bei den Kansas City Chiefs bis 2033Superstar Patrick Mahomes (30) hat seinen Vertrag bei den Kansas City Chiefs verlängert. Der neue Vertrag soll durchschnittlich 64 Millionen Dollar (rund 55 Mio. Euro) pro Jahr einbringen – ein NFL-Rekord. Bis zur Saison 2033 hat Mahomes einen Gesamtwert von 504,75 Millionen US-Dollar (rund 437 Millionen Euro).

Read more »