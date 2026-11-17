Eine britische Fischer-Crew fängt vor Whitby einen 338 Kilogramm schweren Roten Thun. Dies ist der erste große Fang seit 1939 und signalisiert die Erholung der Bestände.

Die fünfköpfige Crew des Fischkutters Dominator A hat vor der Küste von Whitby einen extrem seltenen und historischen Fang getätigt. Der kolossale Rote Thun maß 2,80 Meter und wog satte 338 Kilogramm. Dieser Fund markiert das erste bekannte Vorkommen eines solchen Giganten in den lokalen Gewässern seit dem Jahr 1939.

Junge Fischerin erlebt historischen Moment

An Bord des zwölf Meter langen Kutters befand sich auch die erst 18-jährige Nachwuchsfischerin Ada Peake, die gerade ihre Ausbildung an der Fischereischule in Whitby absolviert. Für Peake war dieser Fang ein unvergesslicher Start in ihre berufliche Laufbahn. Sie berichtet, dass sie zuvor nur Geschichten über diese riesigen Raubfische gehört habe und es daher umso beeindruckender war, selbst einen zu landen.

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Der Kampf mit dem Meeresgiganten dauerte anderthalb Stunden und zwanzig Minuten. Ada Peake drückte ihre ungläubige Freude aus, indem sie betonte, dass sie endlich nach stundenlangen Versuchen mit Angel und Leine diesen Erfolg feiert. Die emotionale Bedeutung des Moments wird durch ihre Worte verdeutlicht, die sie dem Yorkshire Post gegenüber äußerte.

Bestände erholen sich nach Jahrzehnten

Dieser Fang unterstreicht einen wichtigen ökologischen Trend: Rote Thune kehren in britische Gewässer zurück, aus denen sie fast vollständig verschwunden waren. In den 1930er-Jahren lockten die riesigen Fische bereits Sportangler aus der ganzen Welt an die Küste von Yorkshire. Nach und nach verschwanden die Meeresräuber jedoch, doch jetzt sind die Giganten zurück.

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Experten führen die Rückkehr auf die Erholung der Heringsbestände zurück, die die Hauptnahrungsquelle der Thunfische darstellen. Lucy Hawkes von der University of Exeter erforscht die Tiere in der Nordsee und erklärt, dass moderne Fischer vorsichtiger und gezielter vorgehen. Dies trage erheblich zur Erholung der Bestände bei. Auch Rodney Forster von der University of Hull sieht die Rückkehr als positives Signal, dass die internationalen Fangregeln wirken.

Strenge Regulierung und weitere Fänge

Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Fischerei auf Rote Thune streng reguliert. Für die britische Saison 2026 waren nur 30 Schiffe berechtigt, Rote Thun gezielt mit Angel und Leine zu fangen. Das Boot Dominator A war dabei das einzige zugelassene Schiff an der englischen Nordostküste.

Der erste Riesenfang blieb kein Einzelfall. Schon einen Tag später hob die Crew einen weiteren Roten Thun aus dem Wasser. Dieser zweite Fisch wurde auf etwa 310 Kilogramm geschätzt. Für Forscher und Fischer stellt dies ein klares Signal dar, dass einer der beeindruckendsten Meeresräuber Europas fest in der Nordsee vertreten ist und die ökologischen Maßnahmen Früchte tragen.