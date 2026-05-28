Das Haus der Geschichte hielt 11 Jahre lang geheim, wie und von wem der handschriftliche Fahrplan von SED-Politbüromitglied Günter Schabowski (†86) für die historische Pressekonferenz am 9. November 1989 angekauft wurde. Nach einer erfolgreichen Klage von BILD liegen nun die Kaufverträge für das historische Dokument vor. Es wurde auf der berühmten Pressekonferenz in Ost-Berlin von Schabowski selbst präsentiert und führte schließlich zum Fall der Berliner Mauer. Der Zweitverkäufer Uwe Krüger (73), der das Dokument an das Haus der Geschichte verkaufte, hatte enge Verbindungen zur DDR-Elite. Er ist der Schwiegersohn von Günter Mittag (†67), Mitglied im SED-Politbüro und ZK-Sekretär für Wirtschaftsfragen.

Der handschriftliche Fahrplan von SED-Politbüromitglied Günter Schabowski (†86) für die historische Pressekonferenz am 9. November 1989 wäre fast in Vergessenheit geraten. Das Haus der Geschichte hielt 11 Jahre lang geheim, wie und von wem das historische Dokument angekauft wurde.

Nach einer erfolgreichen Klage von BILD liegen nun die Kaufverträge für das Dokument vor. Es wurde auf der berühmten Pressekonferenz in Ost-Berlin von Schabowski selbst präsentiert und führte schließlich zum Fall der Berliner Mauer. Das Haus der Geschichte hatte das Dokument für 25.000 Euro angekauft, was von der Ehefrau des ehemaligen SED-Politbüromitglieds, Irina Schabowski, scharf kritisiert wurde. Sie bezichtigte das Haus der Geschichte des 'kaltblütigen Verkaufs einer gestohlenen Sache'.

Das Haus der Geschichte bestand jedoch auf Anonymität des Erst- und Zweitverkäufers. BILD enthüllte später, dass der Erstverkäufer Thomas Schalck-Golodkowski (69), der Sohn des DDR-Devisenbeschaffers und SED-Bonzen Alexander Schalck-Golodkowski (†82), war. Nun ist bekannt, dass auch der Zweitverkäufer Uwe Krüger (73), der das Dokument an das Haus der Geschichte verkaufte, enge Verbindungen zur DDR-Elite hatte. Er ist der Schwiegersohn von Günter Mittag (†67), Mitglied im SED-Politbüro und ZK-Sekretär für Wirtschaftsfragen.

Der Kaufvertrag zwischen Thomas Schalck-Golodkowski und Uwe Krüger besagt, dass Schalck der Eigentümer des Dokuments sei und keine Rechte Dritter bestünden. Die Familie von Günter Schabowski bestreitet jedoch, dass das Dokument verkauft wurde, da sie es nach dem Ende der DDR an Bekannte verliehen hatte und nicht zurückbekommen hatte. Der Vertrag über den Erstverkauf des historischen Dokuments enthüllt, dass der Sohn von Alexander Schalck-Golodkowski auch bei dem Deal mit dem Haus der Geschichte abkassierte.

Das Haus der Geschichte gab unglaubliche 121.142 Euro für Anwälte aus, um die Identität von Uwe Krüger und Stasi-Hauptmann Thomas Schalck-Golodkowski geheim zu halten





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