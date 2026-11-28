Dynamo Dresden gewinnt den Zweitliga-Thriller gegen St. Pauli mit 2:1 durch zwei Tore in der Nachspielzeit. Die SG Dresden- Friedrichstadt holt drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Dynamo Dresden hat am vergangenen Wochenende einen historisch bedeutenden Sieg in der 2. Bundesliga errungen, indem das Team unter dem Trainer Thomas Stamm ein 0:0-Spiel gegen St. Pauli in einen 2:1-Sieg verwandelte. Die entscheidenden Treffer fielen beide erst in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit, was einen der dramatischsten Momente der aktuellen Saison ausmachte. Dieser Erfolg stellt den dritten ungeschlagenen Auftritt in Folge für die SG Dynamo Dresden dar und hebt die Mannschaft auf Platz 11 der Tabellenrangliste.

Dramatische Wende durch Keller und Inanoglu

Die entscheidenden Ereignisse entfalteten sich, nachdem die Schiedsrichterin oder der Schiedsrichter die Nachspielzeit angesagt hatte. Zuerst wurde Jakob Lemmer im Strafraum von einem Gegenspieler von St. Pauli klar am Sprunggelenk getroffen. Der Schiedsrichter Robert Schröder zeigte auf den Elfmeterpunkt. Der erst wenige Minuten zuvor für Dresden eingewechselte Thomas Keller nutzte diese Chance und verwandelte den Strafstoß sicher zum Ausgleich. Kurz darauf legte Lemmer den Ball quer, und auch Kaan Inanoglu, der ebenfalls als Einwechselspieler ins Spiel gekommen war, spitzelte den Ball über die Torlinie.

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Der Jubel im Stadion war extrem groß, da es extrem selten vorkommt, dass zwei Tore in der Nachspielzeit erzielt werden. Noch seltener ist es, dass damit eine sichere Niederlage in einen Sieg umgewandelt wird. Für Dynamo Dresden war dies die erste solche Wende in der Vereinsgeschichte. Der Torwart Lennart Grill äußerte sich verwundert über die Lautstärke, die er noch nie zuvor erlebt hatte. Er hatte in den vorherigen 90 Minuten mit spektakulären Paraden dafür gesorgt, dass die Partie überhaupt so lange ohne torloses Ende blieb.

Ausgezeichnete Leistungen der Einzelkämpfer

Die individuellen Geschichten der Torschützen unterstreichen die Bedeutung dieses Spiels. Thomas Keller, der Abwehrchef, gab nach einer langen Pause sein Comeback. Seine Einwechslung fiel mit dem Moment zusammen, in dem er den Elfmeter erzielte. Er betonte, dass dies der erste Elfmeter in seiner gesamten Profikarriere war, den er selbst geschossen hatte. Das Gefühl, den Ball ins Netz zu bringen, beschrieb er als einzigartig. Die Story von Kaan Inanoglu ist ebenfalls bemerkenswert. Für den US-amerikanisch-türkischen Stürmer, der im Sommer von Eintracht Frankfurt nach Dresden kam, war es sein erstes Tor in der zweiten Liga. Seine Eltern waren live im Stadion anwesend, um diesen Moment zu erleben.

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Die Dresdner Defensive, angeführt durch Robert Wagner, leistete Schwerstarbeit, insbesondere in der ersten Halbzeit. Die Mannschaft hatte in der bisherigen Saison den Makel, in 15 Punkten nach Führungen Punkte verspielt zu haben. Mit diesem Sieg am letzten Abend drehten die Sachsen die Tendenz und holten drei Punkte, die eigentlich als verloren galten. Trainer Thomas Stamm und sein Team bewiesen somit Nervenstärke und Kampfgeist unter extremem Druck.

Ausblick: DFB-Pokal und Bielefeld

Der Triumph dient als starker Motivations-Booster für die anstehenden Spiele. Am kommenden Freitag tritt Dynamo Dresden in Bielefeld zum nächsten Liga-Spiel an. Davor steht am Dienstag das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart an. Thomas Keller betonte in diesem Zusammenhang, dass im Pokal immer alles möglich sei. Das Team werde alles in die Waagschale werfen, um auch gegen einen starken Gegner wie Stuttgart erfolgreich zu sein. Der historische Sieg gegen St. Pauli hat das Selbstvertrauen in der Mannschaft deutlich gestärkt und die Perspektive für die restliche Saison optimiert.