Historischer Sieg und emotionale Profi-Challenge: Die 19. "Let's Dance"-Staffel im Überblick

Die 19. Staffel von "Let's Dance" endete mit einem beispiellosen Triumph: Erstmals gewann eine Profi-Tänzerin als Kandidatin das Finale und sicherte sich zudem das Direktticket. Begleitet von einer packenden Profi-Challenge, klaren Sendeterminen und einem bewährten Jury- und Moderatorenteam bietet die Staffel zahlreiche Highlights. Dieser Bericht fasst alle wesentlichen Ereignisse, Regelungen und Hintergründe zusammen - von der Punktevergabe bis zu den Karrieren der Profitänzer.

Die 19. Staffel von "Let's Dance" ist erfolgreich zu Ende gegangen und hat mit einer überraschenden Siegerin sowie einer emotionalen Profi-Challenge neue Maßstäbe gesetzt. Im Finale , das am 29.

Mai 2026 bei RTL und auf RTL+ ausgestrahlt wurde, triumphierte die Sängerin und frühere "Let's Dance"-Gewinnerin als beste Kandidatin aller Zeiten. Ihre Reise war geprägt von außergewöhnlicher Disziplin und viel Herzblut, was ihr nicht nur den Sieg, sondern auch den ersten Platz imDirektticket für die nächste Staffel einbrachte. Als erste Profi-Tänzerin in der Geschichte der Show erreichte sie das Finale und gewann direkt den Pokal, ein historischer Meilenstein.

Gleichzeitig sicherte sich Joel mit seinem Sieg in der Profi-Challenge, die eine Woche nach dem Finale stattfand, das begehrte Direktticket für die erste reguläre Show am 6. März 2026, wodurch er sich vor dem frühzeitigen Ausschalten bewahrt. Die Profi-Challenge selbst war ein spektakuläres Event, bei dem neun Profitänzer-Paare in drei Runden,inklusive eines nervenaufreibenden Finales, gegeneinander antraten. Vanessa Borck und Victoria Sauerland äußerten sich kurz nach ihrer Niederlage offen über ihre Gefühle und die intensive Zeit in der Show.

Die Sendetermine der Staffel waren klar strukturiert: Neben dem Finale fanden weitere Shows an Fixterminen wie dem 6. , 20. März, 10. , 24.

April, 8. und 22. Mai statt, allesamt freitags um 20.15 Uhr bei RTL und im Stream auf RTL+. Das beliebte Moderationsduo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führte auch in dieser Staffel durch den Abend. Victoria Swarovski, die selbst 2016 die Show gewann, trat 2018 die Nachfolge von Sylvie Meis an, während Daniel Hartwich bereits seit 2010 als Moderator dabei ist.

Die Jury, bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez, ist ein festes Ensemble: Llambi ist seit der ersten Staffel 2006 dabei, Motsi Mabuse seit 2011 und Jorge Gonzalez seit 2013. In der Kennenlernshow vertrat Rúrik Gíslason Llambi aufgrund einer Corona-Infektion. Das Punktesystem von "Let's Dance" kombiniert Jury- und Zuschauerwertung: Nach jedem Tanz vergibt die Jury 1 bis 10 Punkte, maximal 30 Punkte möglich.

Diese werden in eine Rangfolge umgerechnet - das Paar mit der niedrigsten Jurywertung erhält einen Punkt, das mit der höchsten bis zu 14 Punkte (abhängig von der Teilnehmerzahl). Die Zuschauer stimmen per Telefon oder SMS ab, ihre Stimmen werden ebenfalls in eine Rangfolge mit bis zu 14 Punkten umgewandelt. Addition beider Punktzahlen entscheidet über den Verbleib; bei Gleichstand gewinnt das Paar mit mehr Zuschauerstimmen. Diese Regel sorgt für Spannung und mobilisiert die Fans zum Voten.

Ein weiteres Highlight war die Auszeichnung der erfolgreichsten Profitänzerin in der Geschichte der Show, die insgesamt sieben Siege in Staffeln und Ablegern erzielte und damit eine unangefochtene Spitzenposition hält. Die Trennung der Profis Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke nach neun gemeinsamen Jahren im Sommer 2024 wurde thematisiert, wobei beide betonten, weiterhin füreinander da sein und die enge Bindung erhalten zu wollen.

Für Fans gibt es zudem den exklusiven "Let's Dance Insider", der besondere Backstage-Einblicke, Interviews aus den Proben, Insider-Infos zu Stars und Profitänzern sowie unveröffentlichte Momente aus dem Ballroom bietet. Die Newsletter-Anmeldung ermöglicht es, stets auf dem Laufenden zu bleiben. Zusammenfassend war die 19. Staffel ein voller Erfolg, der durch dramatische Momente, historische Siege und eine leidenschaftliche Community getragen wurde.

Die Show bleibt ein festes Highlight im deutschen Fernsehprogramm und begeistert mit ihrer Mischung aus Glamour, Tanzsport und emotionalen Geschichten Jahr für Jahr ein breites Publikum. Der Ausblick auf die nächste Staffel verspricht weitere Höhepunkte, insbesondere mit den Direktticket-Gewinnern im Teilnehmerfeld





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