Historischer Weihnachtszug der Berliner S-Bahn startet im November

Ab dem 28. November fahren historische S-Bahn-Züge aus den Jahren 1928 und 1938 durch Berlin. Tickets sind bereits ausverkauft.

Der Verein Historische S-Bahn kündigt an, den historischen Weihnachtszug in diesem Jahr auf noch mehr Routen durch Berlin zu führen. Seit dem 28. November dürfen Fahrgäste an den Adventswochenenden in festlich geschmückten Waggons durch die Stadt reisen. Die Röhrenzug-Rundfahrten nutzen dabei ein besonderes Flair, das durch die historischen Garnituren entsteht und eine nostalgische Atmosphäre bietet.

Historische Wagen und Routenplanung

Der Zug besteht aus zwei verschiedenen Viertelzügen mit unterschiedlicher Geschichte. Die Baureihe 167 befindet sich im exakten Zustand ihrer Auslieferung aus dem Jahr 1938. Der weitere Teil der Garnitur, der sogenannte Stadtbahner, wurde 1928 gebaut und 1997 ausgemustert. Beide Fahrzeuge wurden zwischen 2001 und 2002 im S-Bahn-Werk Schöneweide als Museumsfahrzeug fachgerecht hergerichtet.

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Nach Angaben des Vereins führen die Fahrten über die Stadt- und Ringbahn. Voraussichtlich befährt der Zug außerdem die Nordstrecken nach Oranienburg, Bernau und Hennigsdorf. Die Länge der Touren variiert zwischen einer und anderthalb Stunden, sodass die Passagiere ausgiebig die historische Umgebung erleben können.

Angebot, Preise und Verfügbarkeit

An Bord werden traditionelle Leckereien wie Glühwein, Kinderpunsch und Stollen verkauft. Zusätzlich gibt es einen Souvenirshop, in dem sich Fahrgäste mit Weihnachtsgeschenken eindecken können. Ein Besuch vom Weihnachtsmann ist den Angaben zufolge möglich, wird aber nicht garantiert. Die Tickets für das erste Adventswochenende sind bereits ausverkauft, was die hohe Nachfrage unterstreicht.

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Fahrkarten kosten für Kinder von drei bis 13 Jahren 8 Euro. Für Erwachsene belaufen sich die Preise auf 25 Euro in der 3. Klasse und auf 35 Euro in der 2. Klasse. Jüngere Kinder fahren kostenlos mit, haben aber keinen Anspruch auf einen Sitzplatz. Die Fahrten starten gegen 11.00, 13.30 und 16.00 Uhr.

Termine und organisatorische Details

An jedem Sonnabend und Sonntag im Advent sind jeweils drei Fahrten vorgesehen. Diese festen Zeiten ermöglichen es den Besuchern, ihre Pläne im Voraus zu organisieren. Die klare Terminstruktur trägt dazu bei, dass der historische Zug zu einer festen Größe im Weihnachtskalender der Hauptstadt wird. Interessenten sollten sich frühzeitig nach freien Kapazitäten für die kommenden Wochen erkundigen.