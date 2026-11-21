Lara Colturi feiert den ersten Weltcupsieg für Albanien. Die Tochter von Daniela Ceccarelli gewinnt in Gurgl und setzt historische Zeichen im alpinen Skisport.

Lara Colturi feiert einen historischen Triumph im alpinen Skiweltcup und sichert sich den ersten Sieg für den albanischen Skiverband. Die 20-jährige Athletin gewann den Slalom in Gurgl und etabliert sich damit als Pionierin für ihre Heimatnation auf der globalen Bühne. Dieser Erfolg markiert den Höhepunkt einer beeindruckenden Entwicklung, die bereits mit Podiumsplätzen in Levi begann, sich aber nun durch den ersten Platz komplettiert hat.

Historischer Sieg für Albanien im Weltcup

Der Erfolg in Gurgl ist nicht nur der persönliche Durchbruch von Lara Colturi, sondern ein Meilenstein für den albanischen Skisport. Noch nie stand eine albanische Athletin ganz oben auf dem Treppchen im Weltcup. Als Junioren-Weltmeisterin von 2023 hat sie nun ihre Dominanz im Junioren-Bereich erfolgreich in den Seniorenbereich übertragen. Der Sieg folgt auf konstant starke Leistungen, darunter ein dritter Platz beim Auftakt-Slalom in Levi in Finnland, der bereits auf ihr Potential hinwies. Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer strategischen Entwicklung, die auf der familiären Verbindung zum alpinen Sport basiert.

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Familie und Strategiewechsel des Verbands

Lara Colturi wurde in Turin geboren und ist die Tochter der italienischen Ski-Legende Daniela Ceccarelli. Die 51-jährige Ceccarelli gewann 2002 in Salt Lake City die olympische Goldmedaille in der Abfahrt. Die Verbindung zwischen Mutter und Tochter führte zu einer ungewöhnlichen Konstellation im Sport. Als Ceccarelli Trainerin des albanischen Skiteams wurde, entstand die Idee, dass ihre Tochter für die Balkan-Nation starten könnte. Im Jahr 2022 erfolgte der offizielle Verbandswechsel von Italien nach Albanien. Seitdem repräsentiert Colturi Albanien im alpinen Skizirkus, wo sie weitgehend als Alleingängerin auftritt.

Bewältigung der Verletzung und Taktik in Gurgl

Der Weg zum Sieg war von Rückschlägen geprägt. Kurz nach ihrem 16. Geburtstag feierte Colturi ihr Debüt im Weltcup und fuhr in ihrem zweiten Rennen erstmals in die Wertungspunkte. Die Karriere der Albanierin erhielt jedoch 2023 einen heftigen Dämpfer, als sie sich das Kreuzband riss. Sie fiel fast ein ganzes Jahr aus, woraufhin sie sich mühsam zurückkämpfte. Bei der Veranstaltung in Gurgl zeigte sie technische Brillanz. Im ersten Durchgang lag sie trotz widriger Sichtverhältnisse auf Rang zwei. Mit einer fehlerfreien Fahrt im zweiten Lauf setzte sie Anna Swenn-Larsson, die nach dem ersten Durchgang führte, unter enormen Druck. Die 35-jährige Schwedin landete schließlich auf Rang drei, während die zweite Plätze ihre Landsfrau Sara Hector, 34, belegte.

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Reaktionen und Perspektiven der Konkurrenten

Auch die deutschen Athletinnen starteten in Gurgl, wobei sie nicht die Spitzenergebnisse der Albanerin erreichten. Die Levi-Siegerin Aicher wurde als beste DSV-Athletin Achte. Lena Dürr, 35, landete auf dem zwölften Platz. Aicher analysierte ihre Leistung kritisch und gab im ZDF zu, dass das letzte Etwas gefehlt habe. Sie gab an, zu vorsichtig gewesen zu sein und selbst mehr pushen müssen. Sie kündigte an, sich die Fahrten genauer anzuschauen, um Fehler zu korrigieren und beim nächsten Einsatz wieder Gas zu geben. Diese konstruktive Analyse zeigt den hohen Wettbewerbsdruck im Feld.

Weitere Wettkämpfe und internationale Ausrichtung

Die albanische Repräsentantin setzt ihre Saison mit weiteren anspruchsvollen Disziplinen fort. Nach dem Sieg in Österreich steht in Killington in den USA die nächste Weltcup-Station an. Dort werden Riesenslalom und Slalom auf dem Programm stehen. Für den albanischen Skiverband ist dieser Sieg ein starkes Signal an die internationale Gemeinschaft. Lara Colturi beweist, dass mit der richtigen Betreuung und individueller Förderung auch Nationen außerhalb der traditionellen Skimächte auf höchstem Niveau konkurrieren können. Die Zukunft der albanischen Ski-Ära wird maßgeblich von ihrer weiteren Entwicklung abhängen.